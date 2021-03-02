Оппозиция Армении требует срочной встречи с президентом

Ереван, 2 марта. Объединенная оппозиция Армении требует экстренной встречи с армянским президентом Арменом Саркисяном.

Текст требования был опубликован на странице оппозиционного движения на странице в соцсети Facebook. Они выразили обеспокоенность тем, что Саркисян подписал указ об отставке главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Оппозиция отметила, что в распространенном сообщении игнорируется вопрос об оспаривании в Конституционном суде решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В связи с этим и была затребована экстренная встреча с Саркисяном.

Зампредседателя Национального собрания Армении, представитель правящего блока «Мой шаг» Ален Симонян ранее допустил, что власти могут обсудить с оппозиционными силами внеочередные парламентские выборы.

Также глава армянской оппозиции Эдмон Манукян рассказал о предстоящих консультациях с Пашиняном.