Назван процент россиян с антителами к коронавирусу

Москва, 2 марта. Количество имеющих антитела к коронавирусной инфекции россиян в данный момент составляет от 8 до 10%, уверен член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Максимальное количество россиян, у которых уже есть иммунитет к коронавирусу, может достигать 25%. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В России больше 4 млн человек заболели COVID-19, примерно столько же сделали прививку и, предположительно, порядка 2 млн — это случаи бессимптомной инфекции, когда человек не обращался к врачам. Можно предположить, что сейчас не больше 8–10% населения имеют антитела», — цитирует его RT.

Проведенные экспертами из Роспотребнадзора исследования дают основания полагать, что в ряде субъектов страны доля населения с антителами к COVID-19 составляет 25%. Горелов напомнил, что для окончания пандемии требуется, чтобы иммунитет был у 60–70% населения.

Не так давно Геннадий Онищенко призвал россиян не перебирать вакцины от коронавируса. По его словам, произведенные в России вакцины от коронавирусной инфекции одинаковы по своей эффективности и безопасности.