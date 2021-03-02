В Китае объяснили, почему российский «Буратино» не имеет аналогов в мире

Пекин, 2 марта. Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» является одним из самых разрушительных средств поражения взрывного действия. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Эксперты отметили, что ТОС-1 принимала участие в конфликтах по всему миру, в том числе, Афганистане, Чечне, Ираке и Сирии. Данное вооружение используется для уничтожения хорошо укрепленных позиций противника. При этом «Буратино» не имеет реальных аналогов в западных вооруженных силах, передает «ПолитРоссия».

«Конструкция ТОС-1 формой напоминала забавного длинноносого сказочного героя. Поэтому советские военные назвали свою огнедышащую машину «Буратино». Однако при встрече с этим самоходным огнеметом на поле боя врагам не до смеха», – говорится в публикации.

Огнеметные системы ТОС-1 прошли свое боевое крещение в Афганистане, а их усовершенствованные модификации применялись во время контртеррористических операций в Чечне. Модернизированная версия огнеметной системы получила название ТОС-1А «Солнцепек» и пользуется большим спросом. В настоящее время российские ТОС-1 стоят на вооружении армий Ирака, Казахстана, Азербайджана, Сирии и Саудовской Аравии. По внедренным техническим решениям, по спектру решаемых задач и боевой эффективности это оружие не имеет аналогов в мире и является уникальной разработкой российских оружейников.

«Огнедышащие ТОС-1 по-прежнему играют незаменимую роль на современном поле боя», — отмечают эксперты.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в России начнутся испытания новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем, передает «Царьград».