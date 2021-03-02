Режиссер «Дылд» Федор Стуков назвал главную сложность на съемках нового сезона

Режиссер, актер и креативный продюсер СТС Федор Стуков, присоединившийся ко второму сезону сериала «Дылды», в беседе с ФАН отметил, что создателям удалось сохранить в проекте дух волейбола.

Режиссер сериалов «Восьмидесятые», «Физрук», «Ивановы-Ивановы» в эксклюзивном интервью рассказал, в чем заключается главная сложность съемок сериалов о спорте, и объяснил, какая задача стояла перед ним при работе над продолжением франшизы.

— Федор Викторович, вы присоединились ко второму сезону сериала. Сложно ли было продолжать уже зарекомендовавший себя проект?

— В принципе, конечно, лучше начинать сезоны. Когда ты сам выстраиваешь мир, сам подбираешь всех актеров — это и лучше, и интереснее. Но в данном случае сложилось несколько факторов. Во-первых, меня приглашала компания Art Pictures Vision, это Дмитрий Табарчук. С ним я уже давным-давно знаком, и мы все хотели поработать вместе.

Первый сезон «Дылд» я посмотрел как зритель еще давно, когда он вышел. Он мне очень приглянулся, понравился. Кроме того, я очень давно хотел поработать с Пашей Деревянко, но все никак не удавалось. А в этом проекте все сложилось, и я с легкостью и радостью вошел в эту историю. Тем более, это родной канал СТС, на котором я сейчас работаю. Был и прекрасный кастинг, и прекрасная творческая группа.

— Как повлияла пандемия на процесс съемок сериала?

— Конечно, съемки были тяжелые, мы снимали в период между первой и второй волнами пандемии. Тесты, маски — все это было непросто. Но результатом я, честно говоря, доволен: мы сделали все, что могли, и получилось вроде бы довольно неплохо. У нас был очень хороший сценарий, очень хорошие актеры, а мы с оператором, как мне кажется, не помешали этой истории.

— Эволюционировал ли сериал жанрово, или вы старались твердо придерживаться заложенной концепции, которая уже была в первом сезоне?

— Конечно, когда подхватываешь сезоны, главное — не снимать какое-то совершенно другое кино. Если уже выработана концепция, то нужно ее придерживаться. Но перед тобой стоят совершенно разные задачи, когда ты начинаешь или продолжаешь сериал. Если ты начинаешь, то волен делать, что хочешь. Но здесь моя задача заключалась в том, чтобы не уйти очень далеко от того, что было в первом сезоне, по стилистике, по тональности. Разумеется, у нас была возможность придумывать что-то новое. Мы делали это, но все должно было укладываться в концепцию сериала.

— У вас в копилке сериал «Физрук», теперь второй сезон «Дылд». Задумываетесь ли вы о других видах спорта и сериалах на эту тему?

— Вообще-то я футбольный парень. Но снимать спорт — это дело не то чтобы неблагодарное, но очень тяжелое. И футбол-то, в котором разбираешься, тяжело снимать. А перед «Дылдами» мне пришлось углубится в тему, чтобы понять, что такое волейбол. У нас была прекрасный тренер, финалистка Олимпийских игр Лена Зарубина, которая нам помогала ставить все матчи. Сложность заключалась в том, что волейбол — это не самый кинематографичный вид спорта. Мы с оператором Кириллом Бегишевым действительно поломали голову над тем, как волейбол немножечко оживить и перенести на экран. В первом сезоне тоже все было хорошо в этом смысле, но мы ввели небольшие новшества. Мне кажется, что дух волейбола нам удалось сохранить.

— В чем, на ваш взгляд, заключается главная сложность съемки фильмов и сериалов о спорте? Зритель это видит одним образом, а спортсмен — по-другому?

— Нет, просто в любом виде спорта, футболе или, в нашем случае, волейболе, очень сложно из дубля в дубль повторить то, что нужно. Мы должны снять, как летит мяч, как происходит какая-то комбинация. Каким бы профессионалом ты ни был, ты не можешь повторить это один в один, либо на это уходит огромное количество дублей и времени. Так как любое кино — это производство, где завязаны и время, и актеры, вот в этом и состоит самая большая сложность. Например, если в футболе нужно пробить штрафные, чтобы мяч летел в девятку, то это с первого дубля даже у профессионала не получится.

— Показывали ли вы сериал волейбольным сборным, командам, чтобы узнать их реакцию?

— Давайте пока подождем, как зритель вообще отнесется к новому сезону, ведь вчера был только первый день показа. Несмотря на то, что это очень успешная, на мой взгляд, франшиза, сейчас такая ситуация, что сериалов очень много. И американские, и европейские, и российские проекты можно смотреть, где угодно. Наш зритель — отнюдь не дурак, поэтому посмотрим, как он отнесется к этому сезону. А потом уже будем говорить, получилось или не получилось.

Что касается профессионального волейбола, мы постарались сделать так, чтобы сохранить дух игры. Если присмотреться, то там нет ни одной, что называется, лажи. Пока еще волейбола не было в эфире, но он будет позже. В сериале будут целые большие игры — когда они пройдут, тогда уже и послушаем. Но, с другой стороны, у нас же не документальное кино, нам главное историю рассказать, а волейбол в этой истории все-таки фон.

— В преддверии 8 марта не могу не спросить про проблему сексизма в сериале. В первом сезоне главный герой Михаил Ковалев едко подшучивает над своими подопечными-волейболистками. Пересмотрит ли он свое поведение в продолжении франшизы?

— Ковалев — добрый чувак: если он подтрунивает, то делает это не со зла. Кроме того, по всем законам человек не может в один момент взять и поменяться. Какой он складывается в детстве, таким он и остается до самой старости. Рабочая история сериала состоит в том, что мужчина вынужден постоянно находиться в женском коллективе. В этом главная проблема, и на том, как он ее решает, строится вся комедия. Что касается общей проблемы феминизма в спорте, я не знаю, насколько эта тема актуальна. Во всяком случае, мы общались с девушками и с волейбольными тренерами. Там я никаких проблем не заметил.

Премьера нового сезона сериала «Дылды» стартовала 1 марта на телеканале СТС. В продолжении сериала главный герой Михаил Ковалев (Павел Деревянко) возвращается в провинциальный Новочепецк к любимой женщине Ирине (Дарья Урсуляк) и студенческой команде волейболисток. Однако тренер понимает, что ему придется совсем не легко — его возлюбленная погружена в работу ректора института, а к сборной присоединяется новая строптивая спортсменка Диана (Снежана Самохина), которая по совместительству приходится дочерью мэру Новочепецка.