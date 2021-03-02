Мадуро поблагодарил Китай за вакцину, Перу хочет выслать венесуэльцев из страны

Пьяный молодой человек поджог 62-летнего пенсионера в Арагуа, один из кандидатов в президенты Перу хочет депортировать мигрантов из Венесуэлы, полицейский в Сулии погиб из-за любви. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Смерть полицейского из-за любви

Полицейского без признаков жизни нашли в штате Сулия. Бездыханное тело Эктора Вильяфаньеса обнаружили в его доме в секторе Лас-Брисас, в муниципалитете Колон.

ZULIA Hallaron ahorcado al oficial de policía regional Héctor Villafáñez,34. Su cadáver fue encontrado en el interior de una vivienda del sector Las Brisas, mun Colón, domingo 14:30h. Según vecinos, se deprimió pues su esposa emigró del país. — Javier I. Mayorca (@javiermayorca) March 1, 2021

Журналист Хавьер Майорка сообщил в Twitter, что вероятной причиной гибели сотрудника полиции стала депрессия — его супруга уехала в другую страну и он не перенес расставания.

Центральная Венесуэла

Молодой человек поджог пенсионера

Пьяный парень облил бензином и поджог 62-летнего пенсионера в штате Арагуа. Он был задержан сотрудниками Боливарианской национальной полиции.

#SUCESOS Detuvieron a joven que se emborrachó, roció con gasolina y prendió en fuego a un anciano https://t.co/hrI8B9PPKr — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) March 2, 2021

О происшествии сообщило издание NotiFalcon. Пострадавший получил ожоги второй степени.

Подозреваемый в фемициде сдался полиции

Подозреваемый в убийстве 20-летней жительницы города в Каракасе Хосе Перейра Родригес сдался полиции.

Se entregó el presunto homicida de María José López Montilla https://t.co/h12QvDxZmF #SUCESOS — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) March 2, 2021

Тело Марии Хосе Лопес Монтилья нашли 28 февраля в доме на проспекте Монако. До сих пор мотив убийства неизвестен. По предварительным данным, девушка хотела уйти от Родригеса после семи лет отношений. Накануне убийства молодой человек пригласил возлюбленную к себе домой для того, чтобы обсудить это решение.

Острова и территориальные воды

Новые условия по лимиту от уплаты налогов и пошлин

Лимит на освобождение от уплаты НДС и других налогов, а также таможенных пошлин увеличился в штатах Нуэва-Эспарта и Парагуана.

Mercancías procedentes de la Zona Libre de Paraguaná y Puerto de Nueva Esparta no pagarán IVA https://t.co/di9NeTt58T #NoPasaronNiPasaran pic.twitter.com/8yGoeoEFhy — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) February 25, 2021

От уплаты налогов освобождаются товары, стоимость которых меньше или равна четырем тысячам обменных единиц. Новые правила будут действовать в течение пяти лет.

Политика

Испания предупредила Венесуэлу о пересмотре отношений

1 марта Мадрид вызвал временного поверенного в делах режима Мадуро в стране. Испанские власти предупредили Маурисио Родригеса Гельферштейна, что планируют пересмотреть все контакты с Каракасом из-за высказываний венесуэльского президента о визите испанского министра Аранчи Гонсалес Лая в Колумбию.

#2Mar | Tensión diplomática: España convocó al representante de Maduro en Madrid ante críticas del régimen a la canciller española https://t.co/CgujBtuZqu — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 2, 2021

Лая заверила, что целью ее поездки в Колумбию была поддержка мигрантов, а не критика Венесуэлы.

«Я поехала, чтобы попытаться вместе с международным сообществом дать ответ гражданам Венесуэлы, которые решили покинуть свою страну и приехать в Колумбию в поисках лучшей жизни», — сказал она.

Гуманитарные вопросы

Кандидат в президенты Перу пообещал депортировать из страны венесуэльских мигрантов

Кандидат в президенты Перу Даниэль Салаверри считает необходимым депортировать венесуэльцев из страны.

#1Mar | “Si Maduro no los viene a recoger, se los mando en barco”: El candidato a la presidencia de Perú que propone deportar a venezolanos https://t.co/Vz7jQOfkRV



¿Qué opinas de las declaraciones de Daniel Salaverry (@dsalaverryv)? pic.twitter.com/9NntGvVnMl — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 2, 2021

«Если Мадуро не придет, чтобы забрать их, я отправлю их на лодке. Мы собираемся депортировать и выслать любого иностранца, который находится в Перу незаконно. Мы будем реализовывать закон при поддержке Вооруженных сил», — заявил Салавери.

В Перу растет волна насилия с участием преступных группировок венесуэльского происхождения из-за предполагаемого соперничества с перуанскими бандами.

Венесуэла одобрила китайскую вакцину Sinopharm

Венесуэла одобрила использование китайской вакцины Sinopharm против COVID-19.

Venezuela has approved the use of China's Sinopharm vaccine against the novel coronavirus, the South American country's health ministry said on Monday, after it began administering Russia's Sputnik V vaccine last month.​ https://t.co/j9aiad4SMB — Reuters Health (@Reuters_Health) March 2, 2021

«Благодаря сотрудничеству между Китаем и Венесуэлой мы можем заботиться о здоровье и жизни наших людей», — сообщило министерство здравоохранения южноамериканской страны в своем Twitter.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за Sinopharm и добавил, что «китайская вакцина ускорит процесс иммунизации в стране».

En nombre del Pueblo de Venezuela, agradezco a nuestro hermano Presidente Xi Jinping y al noble pueblo chino, por su inquebrantable espíritu de cooperación y solidaridad hacia nuestra amada Patria. La Vacuna China reforzará el proceso de inmunización que iniciamos en el país. pic.twitter.com/jvV3514BRc — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 2, 2021

За последние сутки в Венесуэле зарегистрировано 429 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в стране было зафиксировано 139 545 случаев заражения, 1348 человек скончались.