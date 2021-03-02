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Латинская Америка

Мадуро поблагодарил Китай за вакцину, Перу хочет выслать венесуэльцев из страны

Азия помогла увеличить рост венесуэльской нефти, Мадуро поблагодарил Китай за вакцину

Пьяный молодой человек поджог 62-летнего пенсионера в Арагуа, один из кандидатов в президенты Перу хочет депортировать мигрантов из Венесуэлы, полицейский в Сулии погиб из-за любви. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

События в Венесуэле

Западная Венесуэла

Смерть полицейского из-за любви

Полицейского без признаков жизни нашли в штате Сулия. Бездыханное тело Эктора Вильяфаньеса обнаружили в его доме в секторе Лас-Брисас, в муниципалитете Колон.

Журналист Хавьер Майорка сообщил в Twitter, что вероятной причиной гибели сотрудника полиции стала депрессия — его супруга уехала в другую страну и он не перенес расставания.

Центральная Венесуэла

Молодой человек поджог пенсионера

Пьяный парень облил бензином и поджог 62-летнего пенсионера в штате Арагуа. Он был задержан сотрудниками Боливарианской национальной полиции.

О происшествии сообщило издание NotiFalcon. Пострадавший получил ожоги второй степени.

Подозреваемый в фемициде сдался полиции

Подозреваемый в убийстве 20-летней жительницы города в Каракасе Хосе Перейра Родригес сдался полиции.

Тело Марии Хосе Лопес Монтилья нашли 28 февраля в доме на проспекте Монако. До сих пор мотив убийства неизвестен. По предварительным данным, девушка хотела уйти от Родригеса после семи лет отношений. Накануне убийства молодой человек пригласил возлюбленную к себе домой для того, чтобы обсудить это решение.

Острова и территориальные воды

Новые условия по лимиту от уплаты налогов и пошлин

Лимит на освобождение от уплаты НДС и других налогов, а также таможенных пошлин увеличился в штатах Нуэва-Эспарта и Парагуана.

От уплаты налогов освобождаются товары, стоимость которых меньше или равна четырем тысячам обменных единиц. Новые правила будут действовать в течение пяти лет.

Политика

Испания предупредила Венесуэлу о пересмотре отношений

1 марта Мадрид вызвал временного поверенного в делах режима Мадуро в стране. Испанские власти предупредили Маурисио Родригеса Гельферштейна, что планируют пересмотреть все контакты с Каракасом из-за высказываний венесуэльского президента о визите испанского министра Аранчи Гонсалес Лая в Колумбию.

Лая заверила, что целью ее поездки в Колумбию была поддержка мигрантов, а не критика Венесуэлы.

«Я поехала, чтобы попытаться вместе с международным сообществом дать ответ гражданам Венесуэлы, которые решили покинуть свою страну и приехать в Колумбию в поисках лучшей жизни», — сказал она.

Гуманитарные вопросы

Кандидат в президенты Перу пообещал депортировать из страны венесуэльских мигрантов

Кандидат в президенты Перу Даниэль Салаверри считает необходимым депортировать венесуэльцев из страны.

«Если Мадуро не придет, чтобы забрать их, я отправлю их на лодке. Мы собираемся депортировать и выслать любого иностранца, который находится в Перу незаконно. Мы будем реализовывать закон при поддержке Вооруженных сил», — заявил Салавери.

В Перу растет волна насилия с участием преступных группировок венесуэльского происхождения из-за предполагаемого соперничества с перуанскими бандами.

Венесуэла одобрила китайскую вакцину Sinopharm

Венесуэла одобрила использование китайской вакцины Sinopharm против COVID-19.

«Благодаря сотрудничеству между Китаем и Венесуэлой мы можем заботиться о здоровье и жизни наших людей», — сообщило министерство здравоохранения южноамериканской страны в своем Twitter.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за Sinopharm и добавил, что «китайская вакцина ускорит процесс иммунизации в стране».

За последние сутки в Венесуэле зарегистрировано 429 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в стране было зафиксировано 139 545 случаев заражения, 1348 человек скончались.

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