Мадуро поблагодарил Китай за вакцину, Перу хочет выслать венесуэльцев из страны

Пьяный молодой человек поджог 62-летнего пенсионера в Арагуа, один из кандидатов в президенты Перу хочет депортировать мигрантов из Венесуэлы, полицейский в Сулии погиб из-за любви. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Полицейского без признаков жизни нашли в штате Сулия. Бездыханное тело Эктора Вильяфаньеса обнаружили в его доме в секторе Лас-Брисас, в муниципалитете Колон.

Журналист Хавьер Майорка сообщил в Twitter, что вероятной причиной гибели сотрудника полиции стала депрессия — его супруга уехала в другую страну и он не перенес расставания.

Пьяный парень облил бензином и поджог 62-летнего пенсионера в штате Арагуа. Он был задержан сотрудниками Боливарианской национальной полиции.

О происшествии сообщило издание NotiFalcon. Пострадавший получил ожоги второй степени.

Подозреваемый в убийстве 20-летней жительницы города в Каракасе Хосе Перейра Родригес сдался полиции.

Тело Марии Хосе Лопес Монтилья нашли 28 февраля в доме на проспекте Монако. До сих пор мотив убийства неизвестен. По предварительным данным, девушка хотела уйти от Родригеса после семи лет отношений. Накануне убийства молодой человек пригласил возлюбленную к себе домой для того, чтобы обсудить это решение.

Лимит на освобождение от уплаты НДС и других налогов, а также таможенных пошлин увеличился в штатах Нуэва-Эспарта и Парагуана.

От уплаты налогов освобождаются товары, стоимость которых меньше или равна четырем тысячам обменных единиц. Новые правила будут действовать в течение пяти лет.

1 марта Мадрид вызвал временного поверенного в делах режима Мадуро в стране. Испанские власти предупредили Маурисио Родригеса Гельферштейна, что планируют пересмотреть все контакты с Каракасом из-за высказываний венесуэльского президента о визите испанского министра Аранчи Гонсалес Лая в Колумбию.

Лая заверила, что целью ее поездки в Колумбию была поддержка мигрантов, а не критика Венесуэлы.

Кандидат в президенты Перу Даниэль Салаверри считает необходимым депортировать венесуэльцев из страны.

В Перу растет волна насилия с участием преступных группировок венесуэльского происхождения из-за предполагаемого соперничества с перуанскими бандами.

Venezuela has approved the use of China's Sinopharm vaccine against the novel coronavirus, the South American country's health ministry said on Monday, after it began administering Russia's Sputnik V vaccine last month.​ https://t.co/j9aiad4SMB