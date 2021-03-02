Мадуро поблагодарил Китай за вакцину, Перу хочет выслать венесуэльцев из страны

Пьяный молодой человек поджог 62-летнего пенсионера в Арагуа, один из кандидатов в президенты Перу хочет депортировать мигрантов из Венесуэлы, полицейский в Сулии погиб из-за любви. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.
Западная Венесуэла
Смерть полицейского из-за любви
Полицейского без признаков жизни нашли в штате Сулия. Бездыханное тело Эктора Вильяфаньеса обнаружили в его доме в секторе Лас-Брисас, в муниципалитете Колон.
ZULIA Hallaron ahorcado al oficial de policía regional Héctor Villafáñez,34. Su cadáver fue encontrado en el interior de una vivienda del sector Las Brisas, mun Colón, domingo 14:30h. Según vecinos, se deprimió pues su esposa emigró del país.— Javier I. Mayorca (@javiermayorca) March 1, 2021
Журналист Хавьер Майорка сообщил в Twitter, что вероятной причиной гибели сотрудника полиции стала депрессия — его супруга уехала в другую страну и он не перенес расставания.
Центральная Венесуэла
Молодой человек поджог пенсионера
Пьяный парень облил бензином и поджог 62-летнего пенсионера в штате Арагуа. Он был задержан сотрудниками Боливарианской национальной полиции.
#SUCESOS Detuvieron a joven que se emborrachó, roció con gasolina y prendió en fuego a un anciano https://t.co/hrI8B9PPKr— Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) March 2, 2021
О происшествии сообщило издание NotiFalcon. Пострадавший получил ожоги второй степени.
Подозреваемый в фемициде сдался полиции
Подозреваемый в убийстве 20-летней жительницы города в Каракасе Хосе Перейра Родригес сдался полиции.
Se entregó el presunto homicida de María José López Montilla https://t.co/h12QvDxZmF #SUCESOS— Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) March 2, 2021
Тело Марии Хосе Лопес Монтилья нашли 28 февраля в доме на проспекте Монако. До сих пор мотив убийства неизвестен. По предварительным данным, девушка хотела уйти от Родригеса после семи лет отношений. Накануне убийства молодой человек пригласил возлюбленную к себе домой для того, чтобы обсудить это решение.
Острова и территориальные воды
Новые условия по лимиту от уплаты налогов и пошлин
Лимит на освобождение от уплаты НДС и других налогов, а также таможенных пошлин увеличился в штатах Нуэва-Эспарта и Парагуана.
Mercancías procedentes de la Zona Libre de Paraguaná y Puerto de Nueva Esparta no pagarán IVA https://t.co/di9NeTt58T #NoPasaronNiPasaran pic.twitter.com/8yGoeoEFhy— Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) February 25, 2021
От уплаты налогов освобождаются товары, стоимость которых меньше или равна четырем тысячам обменных единиц. Новые правила будут действовать в течение пяти лет.
Политика
Испания предупредила Венесуэлу о пересмотре отношений
1 марта Мадрид вызвал временного поверенного в делах режима Мадуро в стране. Испанские власти предупредили Маурисио Родригеса Гельферштейна, что планируют пересмотреть все контакты с Каракасом из-за высказываний венесуэльского президента о визите испанского министра Аранчи Гонсалес Лая в Колумбию.
#2Mar | Tensión diplomática: España convocó al representante de Maduro en Madrid ante críticas del régimen a la canciller española https://t.co/CgujBtuZqu— El Nacional (@ElNacionalWeb) March 2, 2021
Лая заверила, что целью ее поездки в Колумбию была поддержка мигрантов, а не критика Венесуэлы.
«Я поехала, чтобы попытаться вместе с международным сообществом дать ответ гражданам Венесуэлы, которые решили покинуть свою страну и приехать в Колумбию в поисках лучшей жизни», — сказал она.
Гуманитарные вопросы
Кандидат в президенты Перу пообещал депортировать из страны венесуэльских мигрантов
Кандидат в президенты Перу Даниэль Салаверри считает необходимым депортировать венесуэльцев из страны.
#1Mar | “Si Maduro no los viene a recoger, se los mando en barco”: El candidato a la presidencia de Perú que propone deportar a venezolanos https://t.co/Vz7jQOfkRV— El Nacional (@ElNacionalWeb) March 2, 2021
¿Qué opinas de las declaraciones de Daniel Salaverry (@dsalaverryv)? pic.twitter.com/9NntGvVnMl
«Если Мадуро не придет, чтобы забрать их, я отправлю их на лодке. Мы собираемся депортировать и выслать любого иностранца, который находится в Перу незаконно. Мы будем реализовывать закон при поддержке Вооруженных сил», — заявил Салавери.
В Перу растет волна насилия с участием преступных группировок венесуэльского происхождения из-за предполагаемого соперничества с перуанскими бандами.
Венесуэла одобрила китайскую вакцину Sinopharm
Венесуэла одобрила использование китайской вакцины Sinopharm против COVID-19.
Venezuela has approved the use of China's Sinopharm vaccine against the novel coronavirus, the South American country's health ministry said on Monday, after it began administering Russia's Sputnik V vaccine last month. https://t.co/j9aiad4SMB— Reuters Health (@Reuters_Health) March 2, 2021
«Благодаря сотрудничеству между Китаем и Венесуэлой мы можем заботиться о здоровье и жизни наших людей», — сообщило министерство здравоохранения южноамериканской страны в своем Twitter.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за Sinopharm и добавил, что «китайская вакцина ускорит процесс иммунизации в стране».
En nombre del Pueblo de Venezuela, agradezco a nuestro hermano Presidente Xi Jinping y al noble pueblo chino, por su inquebrantable espíritu de cooperación y solidaridad hacia nuestra amada Patria. La Vacuna China reforzará el proceso de inmunización que iniciamos en el país. pic.twitter.com/jvV3514BRc— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 2, 2021
За последние сутки в Венесуэле зарегистрировано 429 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в стране было зафиксировано 139 545 случаев заражения, 1348 человек скончались.