Нью-Йорк, 2 марта. К двум обвинениям против губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах добавилось третье. Политику приписывают приставания к девушке на чужой свадьбе.

Обвинения против Куомо выдвинула Анна Рух, 33-летняя жительница Нью-Йорка. По ее словам, она никогда не видела губернатора и впервые встретилась с ним на свадебной вечеринке ее друзей в 2019 году, сообщает New York Times. Куомо сердечно поздравлял молодоженов и очень понравился Анне. Она поблагодарила его за теплые слова в адрес знакомых, однако то, что произошло дальше, Рух называет «кошмаром».

По словам девушки, Куомо положил руку ей на спину, и она возмущенно убрала его ладонь. После этого он рассмеялся, назвал ее «агрессивной», прижал ладони к ее щекам и спросил, можно ли ее поцеловать. Действия губернатора подтверждаются перепиской Анны с ее другом, который находился рядом и все видел, а также фотографиями, которые он сделал.

«Я была напугана, шокирована и чувствовала себя ужасно неловко. Я попыталась отвернуть от него голову и не могла ничего сказать», — рассказывает девушка.

Ранее против Куомо выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах две бывших сотрудницы его администрации. Сам губернатор обвинения отрицает, однако признает, что некоторые его действия «могли быть поняты неправильно».

Прокуратура штата Нью-Йорк отказала администрации политика в независимом расследовании. Также представители Республиканской партии США в Ассамблее штата инициировали создание комиссии по импичменту. Основанием для обвинений может стать сокрытие администрацией Куомо реальной статистики смертности от коронавирусной инфекции в домах престарелых.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало потенциальный импичмент и обвинения Куомо в сексуальных домогательствах. Похоже на то, что Республиканская и Демократическая партии объединили усилия, чтобы сместить губернатора с поста.