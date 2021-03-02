В РФ считают некомпетентными экспертов ООН после выводов по делу Навального

Москва, 2 марта. Выводы экспертов ООН по делу блогера Алексея Навального свидетельствуют об их некомпетентности, считает постпред РФ Геннадий Гатилов.

По мнению Гатилова, спецдокладчики ООН показали предвзятый и некомпетентный подход к ситуации.

Эксперты попытались манипулировать «аргументами» и вмешались в зону ответственности Организации по договору о запрещении химического оружия (ОЗХО), хотя не имеют представления об этой работе, заключил Гатилов.

Ранее сообщалось, что Россия может возглавить международное расследование по Навальному. В ООН также зафиксировали факт, что ряд стран Европы проигнорировали запросы от РФ по ситуации с блогером, передавало Федеральное агентство новостей.