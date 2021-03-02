Отец пятерых детей заколол любовника жены прямо в супружеской постели

Старый Оскол, 2 марта. Многодетный отец пришел ночью домой и застал в постели супруги другого мужчину. Как стало известно ФАН, после увиденной сцены нервы мужа не выдержали, и он схватился за нож.

В дежурную часть полиции города Старый Оскол 27 февраля позвонила женщина и сообщила, что в ее квартире находится труп мужчины. На место трагедии сразу выдвинулась оперативно-следственная группа. В квартире они обнаружили тело 36-летнего местного жителя с ножевыми ранениями спины. По подозрению в совершении преступления силовики задержали законного мужа вызывавшей полицию женщины.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз для оперативного и всестороннего расследования уголовного дела», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Белгородской области Елена Козырева.

Подозреваемый в убийстве признал вину частично. Он пояснил следователям, что не хотел убивать любовника жены.

«Муж и жена за несколько дней до трагедии поругались, и мужчина ушел жить к матери, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Через небольшой промежуток времени он устроился на работу и решил после этого помириться с женой. Он немного выпил для храбрости и ночью наведался к любимой женщине, не ожидая от нее подвоха».

Мужчина подошел к двери своего жилища и открыл ее своим ключом.

«Он прошел коридор, зашел в спальню, где спали его пять малолетних детей, и с благими намерениями открыл дверь комнаты, где, как он предполагал, лежит в одиночестве его любимая женщина, — дополнил источник. — Однако там он увидел, что под одеялом также находится незнакомый мужчина и они занимаются сексом. Естественно, как и любой нормальный человек, оказавшийся в подобной ситуации, он слегка вспылил. Достал нож и двумя ударами в спину убил любовника супруги».

Два удара пришлись мужчине в легкие. Он умер на месте. Хозяйка квартиры вызвала полицию и медиков, но подозреваемый в убийстве даже не пытался скрыться от стражей порядка.

Если вина многодетного отца будет установлена в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.