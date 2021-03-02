Застрявшего в глубоком колодце котенка спас новосибирский волонтер

Новосибирк, 2 марта. Доброволец из Новосибирска спас жизнь шестимесячного котенка по кличке Дядя Федор, вызволив его из колодца глубиной около десяти метров.

Зверек просидел в ледяной воде трое суток. Хозяйка не сразу заметила пропажу питомца. Колодец заколотили из-за ненадобности. Котенок мог провалиться в щель между досками, когда охотился на птиц. Заметить исчезновение животного сразу женщина не смогла, так как она рано уходит на работу и поздно возвращается домой. На пропажу указал старый кот, долго мяукавший у колодца.

«У меня живет еще один кот, старый и более опытный. Он два дня мяукал, показывал всем видом, что что-то случилось», — рассказала жительница Новосибирска.

Хозяйка попыталась освободить пушистого друга собственными силами, однако он выпрыгивал из спущенного для него ведра. Служба спасения отказалась помочь, так как беда произошла не с человеком. О горе женщины узнали зоозащитники, которые рассказали о случившемся в соцсетях. Вскоре хозяйка пострадавшего животного позвонили молодые люди, представившиеся волонтерами. Они прибыли на следующий день. Диггер Евгений Кочкин забрался в колодец и вызволил котенка. Сейчас животное отогревается дома.

Жизни выброшенных на мороз питомцев спасает пенсионерка из Тверской области. Она ухаживает в одиночку за 20 котами. Местные жители угрожают расправиться с животными. Однако неравнодушные граждане просят спасти пушистых друзей и подыскивают для них семью. Зоозащитники готовы доставить животных в добрые руки в любой район Тверской области.