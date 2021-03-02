Индия хочет договориться с «Новатэком» о поставках СПГ

Москва, 2 марта. Переговоры с «Новатэком» о долгосрочном контракте на поставку сжиженного природного газа с «Арктик СПГ 2» подтвердил замминистра нефти и газа Индии Тарун Капур.

Индия стремится нарастить объемы использования газа. Сейчас в энергобалансе страны он занимает только 6,3%, а поставленная цель — 15%. Таким образом, потребность в природном газе вырастет вдвое в ближайшие несколько лет, отметил Капур после церемонии открытия в Москве Индийского энергетического представительства.

В прошлом январе министр нефти и газа Дхармендра Прадхан говорил, что Индия изучает возможность участия в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике и получения сжиженного газа.

«Арктик СПГ 2» является вторым крупнотоннажным СПГ-проектом «Новатэка» после «Ямала СПГ». Его ресурсной базой служит Утреннее месторождение в ЯНАО. В общей сложности планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая. В середине текущего года компания намерена привлечь у зарубежных банков 11 млрд долларов, во вложениях заинтересованы кредитные организации из Европы, Китая и Японии.