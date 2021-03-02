NASA опробует на МКС системы отслеживания гиперзвуковых ракет

, 2 марта. Агентство по космическим разработкам США протестирует на Международной космической станции (МКС) аппаратуру, способную выявлять пуски гиперзвуковых ракет.

О запланированном эксперименте сообщил сайт spacenews.com, отметив, что образец разработки получил название Prototype Infrared Payload и работает в инфракрасном диапазоне. На МКС его доставят в июле на борту грузового космического корабля Cygnus. Эксперимент проведут в интересах Министерства обороны США.



Запуск аппаратуры позволит собрать информацию для дальнейшей разработки систем, способных выявлять запуск гиперзвуковых и баллистических ракет с земной орбиты. Позже США намерены оснастить подобной разработкой низкоорбитальные спутники систем раннего предупреждения ракетного нападения.

Ранее издание RT сообщило, что американская частная компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink из-за неблагоприятных погодных условий.