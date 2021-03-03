Редкие, необычные и потрясающе эффектные: топ-10 самых красивых кошек в мире

Кошка — животное грациозное и элегантное. Природа наделила ее гибким телом, идеальными пропорциями, мягкой шерстью и выразительным взглядом. Абсолютно в каждой представительнице любой породы читается совершенство, и вряд ли владелец мурлыки хоть когда-то сможет сказать, что его любимица некрасива.

Однако если вы стоите на пороге выбора и хотите выбрать красивого, пушистого, умного, необычного и удивительного питомца, воспользуйтесь нашим рейтингом самых красивых домашних кошек. В этом перечне мы выбрали Мисс Совершенство из более чем 70 пород.

Фото самых красивых кошек

Изучению особенностей анатомии и физиологии домашних кошек посвящена целая наука. Она называется фелинологией. Специалисты-фелинологи создают стандарты пород, которым должны соответствовать их чистокровные представители.

В мире существует несколько организаций, которые утверждают эти стандарты, проводят выставки и конкурсы, вырабатывают рекомендации для старых и новых пород. Самые известные среди них — FIFe, или Международная федерация кошек, а также WCF, или Всемирная федерация кошек. И ни в одной рекомендации этих международных организаций вы не найдете титул самой красивой кошки в мире.

И это правильно, так как невозможно «отдать корону» единственной из существующих пород. Свои первые красавицы есть и среди длинношерстных, и среди короткошерстных, а также сиамо-ориентальных пород. Выбор в пользу той или иной породы всегда будет субъективным. Но, так как людям свойственно любить глазами, создаются такие рейтинги. Согласитесь, даже беспородные котейки нередко поражают удивительной красотой.

Самые красивые породы кошек с названиями

В этой подборке вы найдете породы, которые покоряют красотой с первого взгляда. Все они разные по характеристикам шерсти и окрасу, особенностям поведения и характеру. Среди них есть ленивые лежебоки, готовые проводить дни на мягкой подушке, не доставляя хозяину хлопот. А есть веселые и резвые непоседы, уследить за которыми почти невозможно.

Поэтому выбирая питомца, обращайте внимание не только на его внешние данные. Любимец должен подходить хозяину по темпераменту, только тогда отношения между владельцем и питомцем будут гармоничными.

Абиссинская

Эту породу называют одной из древнейших, так как считается, что именно абиссинки жили во дворцах фараонов Древнего Египта, а в середине XIX века благодаря британским солдатам оказались в Европе. Это эффектные короткошерстные кошки с удивительным окрасом. Их шерсть обладает эффектом тикинга. Так называют окрас, когда на каждой шерстинке чередуются темные и светлые участки, благодаря чему цвет получается глубоким и насыщенным без выраженных полос.

Породистых абиссинок не случайно называют самыми умными и красивыми кошками. У них стройное, гибкое, мускулистое тело, длинная шея, большие и широко расставленные ушки и достаточно крупные лапки. Строение их тела выдает активных, непоседливых и очень любопытных животных, которые полностью разрушают стереотипы хозяев о кошках как о ленивых и постоянно дремлющих существах.

Истинная абиссинка не будет валяться часами на коленях хозяина. Она будет играть, прыгать, залазить в самые неожиданные места, например в стиральную машину и микроволновку. Она будет с удовольствием разговаривать с хозяином, поддерживая беседу нежным мурлыканьем. Представители этой породы говорливы, привязчивы и не требовательны в уходе. Их короткая и плотная шерсть не требует частого купания или вычесывания. Кошечки почти не линяют, но могут лишиться большей части своего шерстного покрова из-за стресса.

Бенгальская

Бенгалок называют самыми красивыми и редкими кошками, так как из дикой природы в дом человека они попали относительно недавно. Разведением породы занялись в 60-е годы прошлого века, пытаясь одомашнить диких азиатских леопардовых кошек. Совершенно не приспособленные к жизни в неволе, эти животные долго оставались необщительными, стремились к уединению, избегали контакта с человеком. В результате селекции удалось получить красавиц с более покладистым характером и сохранить их эффектный окрас шерсти.

Их отличительная черта — пятнистый или полосатый рисунок, который роднит бенгальских кошек с тиграми. Короткая шерсть гладкая, блестящая, иногда настолько, что буквально сияет (этот эффект называют глиттер). Обычно бенгалки рыжие с темными узорами, но бывают и «снежные», тогда рисунок на шерсти менее выражен.

Это сильные, активные, мускулистые и подвижные кошки, которые обожают исследовать все вокруг. Они умные и сообразительные, хорошо обучаемы и чуткие к интонации владельца. Из диких хищниц они превратились в дружелюбных и общительных существ, которых с прошлым роднит лишь особенный взгляд «хищных» глаз. Они нуждаются в играх, обществе хозяина, плохо переносят одиночество. А вот в уходе совершенно неприхотливы и с чистотой шерсти легко справляются самостоятельно.

Мейн-кун

Среди домашних котеек мейн-куны — настоящие гиганты. Стандарт породы предусматривает крупные и очень крупные размеры животных. Но при внушительных габаритах и хмуром «выражении» морды они абсолютно безобидны, деликатны, нежны и даже пугливы.

Их спокойный характер сделал породу очень популярной во всем мире. Плюс это самые красивые пушистые кошки с богатой палитрой расцветок, большими и умными глазами, очень густой шерстью и милыми кисточками на ушках, хотя их наличие сегодня признается стандартом необязательным.

Мейн-куны искренне привязываются к хозяину, с удовольствием будут проводить время рядом с ним. Они терпимы к детям, и, хотя во взрослом возрасте не склонны к играм, не будут противиться обществу малышей и даже позволят играть с собой. Взрослеют они долго и остаются котятами в душе лет до пяти. Потом в поведении преобладают настороженность к посторонним и безграничная нежность к хозяину.

Густая, с плотным подшерстком, длинная шерсть этих кошек требует ухода. Минимум дважды в неделю ее нужно вычесывать.

Персидская

Когда-то персидская кошка была достойным подарком для европейских монархов. Сегодня это одна из популярных пород, поклонников которой немало во всех странах мира. Персы красивы и очень пушисты, их называют «чемпионами по длинношерстности». И эта особенность накладывает определенные обязательства на владельцев. За их шубкой нужно обязательно ухаживать: ежедневно вычесывать, в период линьки делать это даже дважды в день. Если питомец не участвует в выставках, в жаркое время года можно освобождать его от шерстного покрова, выполняя модельную стрижку.

Персов считают малоактивными и флегматичными, но это не вполне верно. В юном возрасте котята с удовольствием играют с бантиком или охотятся за солнечными зайчиками, но и во взрослом не превращаются в «диванные подушки». Физическая активность этим красивым кошкам нужна всегда: и для поддержания здорового веса, и для сохранения контакта с хозяином.

Окрасов у персов много, цвет глаз может быть разным. При выборе важно учитывать, что белоснежные представители породы с голубыми глазами могут страдать глухотой.

Русская голубая

Представителей этой породы называют самыми красивыми и необычными кошками из-за удивительного цвета их шубки. Голубой окрас, иногда будто покрытый инеем, выглядит потрясающе эффектно. «Морозный» цвет ему придает типпинг — осветленные кончики шерстинок, и этот окрас особенно высоко ценится заводчиками.

Русские голубые кошки выглядят настоящими аристократками, однако в их поведении и характере нет ничего царственного. Они прекрасно ладят с детьми, привязываются к хозяевам, готовы встречать их при возвращении домой и проводить время под боком на диване. Владельцы считают, что эти котейки умеют читать мысли, так как кошечки буквально предугадывают их пожелания и команды. На самом деле, причина тому — предельное внимание питомца к интонации и мимике человека, что говорит об их остром уме и сообразительности.

Голубая шубка почти не требует ухода. Она короткая, но с густым подшерстком, поэтому раз в неделю ее нужно вычесывать. Кошечки склонны к набору веса, но при сбалансированном питании остаются стройными, ловкими и подвижными в течение всей жизни.

Рэгдолл

В переводе с английского название породы обозначает «тряпичная кукла». Селекционеры стремились вывести кошек, одновременно по-кукольному красивых и столь ласковых, чтобы, кроме любви хозяина, им не нужно было ничего более. Рэгдоллов называют кошками с самыми красивыми глазами: на фоне светлой шерсти их голубые глазки кажутся бездонными и смотрятся удивительно эффектно.

При кукольной внешности они обладают покладистым характером. Они спокойны, ласковы, во взрослом возрасте становятся флегматичными. Главное для этого пушистика — возможность находиться рядом с хозяином. На коленях, в ногах, «под бочком» на диване — в контакте с владельцем они готовы проводить часы и даже дни. Потому нередко их называют идеальным выбором для пожилых людей и тех, кто часто находится дома и может уделять питомцу максимум внимания. При этом они хорошо ладят с детьми, спокойно относятся к другим питомцам и не слишком требовательны в уходе. Вычесывать их густую, шелковистую и с минимальным подшерстком шубку достаточно раз в неделю.

Сиамская

Кошки этой породы впечатляют грациозностью и эффектным окрасом. Характерный темный цвет мордочки делает их голубые глаза еще более яркими, он же обрамляет хвост и создает элегантные чулочки на лапках. Цвет шерсти на теле всегда светлее, что привлекает к породе заслуженное внимание и ставит ее в один ряд с самими красивыми представительницами семейства кошачьих.

Одно из достоинств шерсти — минимальная потребность в уходе. Она плотная и короткая, совсем без подшерстка, поэтому сиамок достаточно вычесывать раз в неделю, в чем и заключается весь уход. А вот воспитанию и общению с питомцем нужно уделять куда больше времени.

Сиамских кошек считают вредными и капризными, что не вполне верно. Они действительно могут проявлять характер, но так реагируют обычно на грубость или равнодушие со стороны хозяина. Убеждать и учить их нужно только лаской и поощрением. Кроме того, их нельзя надолго оставлять в одиночестве, из-за этого питомец начинает тосковать, теряет аппетит и становится пассивным.

Сибирская

Еще не так давно предки сибирских кошек жили в дикой природе. Лютый холод и недостаток пищи сделали их выносливыми, активными, идеально приспособленными к выживанию в сложнейших условиях. Поэтому, в отличие от большинства домашних котеек, которым достаточно лишь теплого укромного местечка, эти великаны с удовольствием будут охотиться в саду, приносить хозяину добычу в виде мышей и птиц, а зимой без опасных последствий могут носиться по снегу и даже спокойно спать на нем.

Отличительная черта сибирских кошек — очень пушистая, плотная, густая и жесткая шерсть. Она может быть совершенно разных окрасов и совсем не промокает. На груди и в районе живота она длиннее и создает эффектную бахрому. Пушистый хвост, обычно поднятый вверх, придает этому сильному животному горделивый вид.

Характер у сибиряков спокойный, уравновешенный. Они знают себе цену и требуют к себе уважения. Если кошка отправилась отдыхать, к ней лучше не лезть с нежностями. Но, бодрствуя, она будет не против активных игр, особенно до четырехлетнего возраста.

Шотландская

Самые красивые вислоухие кошки, конечно, шотландские. Более распространены короткошерстные породы, которые выглядят и воспринимаются на ощупь как плюшевые игрушки. Их главная отличительная черта — короткие ушки с одной-двумя «складочками», из-за чего они плотно прижаты к голове.

Шотландки обладают сбитым, крепким телом, короткими и сильными лапами, хвостом средней длины. Выражение их мордочки из-за особенностей ушей и крупных глаз всегда умилительно-удивленное. Окрасов их шерсти множество, и стандарт не отдает предпочтений каким-то определенным.

Среди представителей кошачьих они признаны чемпионами по адаптивности. Если образ жизни владельца предполагает частые переезды или в дом регулярно приходят гости, питомец не станет слишком переживать по этому поводу. У них стабильная нервная система, а их невозмутимости даже в незнакомых условиях можно позавидовать. При этом, если хозяин предложит поиграть, питомец не будет против, а в его отсутствие спокойно отправится отдыхать.

Турецкая ангора

Как и многие кошки, приехавшие в Европу из Азии, турецкие ангоры долгое время считались экзотикой, дорогим и ценным подарком. До 70-х годов прошлого века признавались породистыми лишь абсолютно белые кошечки. Сегодня стандарт стал более лояльным, и ангоры могут обладать шубкой голубого, кремового, красного, даже черного оттенка. Исключение составляют лиловый и шоколадный цвета, они признаются браком породы.

Турецкие ангоры — красивые, небольшие кошки с удивительно мягкой, длинной, шелковистой шерсткой. Широко расставленные треугольные ушки и любопытный взгляд выдают в них активных, подвижных питомцев. Шерстный покров более объемный в районе шеи, где создает «жабо», и на задних лапках, где формирует «штанишки». На белой шерстке могут быть темные пятна, причем неважно, где они располагаются.

Кошечки с голубыми глазами и абсолютно белой шубкой могут быть глухими, однако врожденный генетический дефект не обязателен и встречается не у всех «альбиносов». Интересная особенность этих красавиц — разноцветные глаза, голубой и зеленый. Если это так, со стороны голубого глаза ушко может не слышать.

По характеру они — истинные красотки, которые знают себе цену и никогда не отказываются от удовольствий. Они игривы и веселы, любят общаться с хозяином, причем часто переговариваются с ним на своем кошачьем языке. Но иногда на них накатывает меланхолия, и тогда питомец уходит погрустить в одиночестве.