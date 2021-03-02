«Шпротный маневр» России может обвалить рыбную промышленность Прибалтики

Москва, 2 марта. Россия по итогам заседания двусторонней комиссии с Белоруссией в области рыбного хозяйства выделила республике ряд квот на вылов рыб и морской продукции в своей экономической зоне.

Так, уже в текущем году белорусские рыбаки смогут освоить в акватории Балтийского моря 100 тонн сельди и трески и 800 тонн шпрот, а в Баренцевом море — 1805 тонн пикши и 5021 тонн трески. Это дает Минску возможность обеспечить свои потребности исключительно за счет собственных ресурсов. Для производителей шпрот в Прибалтике это может обернуться настоящей катастрофой, так как Минск перестанет закупать у региона шпроты и другую рыбную продукцию. Такой маневр Москвы может лишить дохода морские порты Прибалтики.

Ранее Белоруссия договорилась о частичной переброске на Россию транзита грузов, которые шли через прибалтийские страны. Это также сулит Эстонии, Латвии и Литве миллионные выпадающие прибыли.

Президент республики Александр Лукашенко поделился подробностями встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что стороны подвергли ревизии и обсуждению почти все вопросы белорусско-российских отношений. Также белорусский лидер раскрыл некоторые подробности беседы с российским лидером.