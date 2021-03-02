Онищенко призвал россиян не перебирать вакцины от коронавируса

Москва, 2 марта. Произведенные в России вакцины от коронавирусной инфекции одинаковы по своей эффективности и безопасности, заявил бывший главный санврач России Геннадий Онищенко.

Россиянам не следует выбирать, какой из российских вакцин от коронавирусной инфекции делать прививку. Все разработанные в РФ препараты одинаково эффективны. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Вот эта тенденция выбирать вакцину, собирать по ней данные, с одной стороны, конечно же, радует, потому что люди наконец-то начали интересоваться», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Россиянам следует начать доверять медикам. Лечащий врач в состоянии решить, можно пациенту делать прививку в данный момент или нет, добавил он. Кроме того, сотрудники прививочных пунктов сами назначат ту вакцину, которая есть в наличии в данный момент.

Не так давно Геннадий Онищенко назвал способ заслужить снятие ограничительных мер из-за COVID-19. По его словам, перестать использовать средства индивидуальной защиты могут только те граждане, которые привились от коронавируса.