Три кота трудоустроились в культурные заведения Петербурга. ФАН-ТВ

1 марта питомцы котокафе «Республика котов» были переданы в семьи музеев и театров Северной столицы.

«Это коты, которые будут нести службу, я думаю, в первую очередь, выступать в роли котов-терапевтов — «разгружать» сотрудников после тяжелого дня. И, конечно, своим духом служить профилактикой появления грызунов», — поделилась учредитель кафе Анна Кондратьева.

Питомцы Яша, Бетти и Фиона станут «сотрудниками» Театра эстрады имени А. И. Райкина, Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова, и Молодежного театра на Фонтанке. Сотрудники кафе планируют лично контролировать условия содержания бывших подопечных и консультировать новых хозяев по уходу за ними.

«Коты давно проживают, служат, работают в культурных учреждениях города Санкт-Петербурга. Пионером в этом стал Государственный Эрмитаж, чьи коты известны по всему миру. Они получают гранты, наследство им оставляют, их поддерживает весь город. Сейчас уже коты живут и во многих других учреждениях культуры», — рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Все переезжающие питомцы стерилизованы и вакцинированы, а их новые владельцы уже подготовились к гостеприимному приему.

«Купили уже небольшую такую подушечку, где бы он мог лежать. Что насчет еды — у нас все актеры полные, хорошие. Еды полно. Из дома будем приносить», — сказал художественный руководитель Театра эстрады Юрий Гальцев.

Торжественная церемония завершилась передачей корма и различных средств для ухода за новыми обитателями культурных заведений.