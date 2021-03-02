Американцев экстрадировали в Японию за помощь испанцу в побеге в Ливан

Токио, 2 марта. Отец и сын Майкл и Питер Тейлоры были экстрадированы из США в Японию. Суд признал их виновными в содействии побегу миллиардера и мошенника Карлоса Гона, сообщают японские СМИ.

Бывшие военнослужащие специальных войск США были признаны виновными в сокрытии преступника и содействии его побегу. Они уже прибыли в аэропорт Нарита близ Токио и после двухнедельной изоляции будут отправлены в одну из японских тюрем, сообщает France 24 со ссылкой на местные японские СМИ.

Отец и сын были арестованы в мае прошлого года, после того, как власти Японии выдали международный ордер на их арест. В декабре 2019 года Тейлоры помогли испанскому миллиардеру и мошеннику Карлосу Гону, обвиняемому в Японии в серии тяжелых экономических преступлений, бежать из Токио в Ливан. По версии следствия, злоумышленники вывезли его частным самолетом, а сам Гон прятался в большом ящике. Две недели назад Верховный суд США отклонил чрезвычайное прошение бывших военнослужащих, после чего у них не осталось никаких законных способов избежать попадания в руки японских властей.

«Это ужасный день для их семьи и для всех тех, кто верит, что ветераны заслуживают лучшего отношения от своей собственный страны», — заявил адвокат Тейлоров Пол Келли в заявлении, подтверждающем экстрадицию преступников.

Американские суды один за другим отклоняли прошения обвиняемых оставить их на родине. Их адвокат регулярно ссылался на «бесчеловечные» условия содержания в японских тюрьмах, однако никакие апелляции не остановили власти от высылки Тейлоров в Токио. Сами суды ссылаются на договор об экстрадиции, заключенный между США и Японией и вынуждающий страны взаимно высылать своих граждан, нарушивших закон за рубежом.

Сторона обвинения назвала преступление Тейлоров «самым дерзким и организованным побегом во всей современной истории». Карлос Гон, бывшая суперзвезда мирового бизнеса и исполнительный директор Nissan и Renault был уличен в серии серьезных экономических преступлений, арестован в ноябре 2018 года и бежал из Японии в Ливан. Гон оказался фактически заперт в Ливане и не может покинуть страну — Япония призывает Интерпол выпустить «красный циркуляр» на его арест.

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