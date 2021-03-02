Певица Настя Каменских призналась, что мечтает о ребенке

Москва, 2 марта. Знаменитая украинская певица Настя Каменских призналась, что хочет родить супругу, продюсеру Алексею Потапенко (Потапу) наследника или наследницу.

Каменских дала интервью блогеру Олегу Машуковскому, в котором ответила на интересующие его и фанатов вопросы. Певица, например, рассказала, что никогда не стыдилась своих поступков, а хиты дуэта «Потап и Настя» не любит слушать.

Один из вопросов касался желаний Каменских. Исполнительница, как оказалось, очень хочет получить премию «Грэмми» и старательно работает в этом направлении. Но есть и более серьезная мечта — беременность.

«Честно говоря, я мечтаю о ребеночке», — сказала Каменских на видео, опубликованном в Instagram.

По словам артистки, она не зацикливается на поле ребенка, будет рада и мальчику, и девочке.

Признание Каменских умилило ее поклонников. Они пожелали звезде скорейшего исполнения загаданных желаний.

Исполнительница вышла замуж в 2019 году. С Потапом они были знакомы много лет, выступали дуэтом. Недавно артист рассказал, что очень тщательно готовился к предложению руки и сердца.