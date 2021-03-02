Настал момент обратиться к Богу: нумеролог о смертельном заболевании Сергея Сафронова

В жизни иллюзиониста, бывшего телеведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова настал момент, когда стоит обратиться за помощью не только к врачам, но и к Богу. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог, нумеролог Элена Гамаюн.

Специалист прокомментировала заявление бывшего ведущего программы «Битва экстрасенсов» о смертельном заболевании. Конкретный диагноз иллюзионист пока не назвал. По словам нумеролога, с ее стороны было бы недопустимо проводить расчеты и делиться со СМИ детальной информацией о здоровье иллюзиониста.

«Это не совсем правильно. Если человеку озвучить его диагноз, то это может сработать как деструктивная программа. Я никогда не предсказываю человеку ни смерть, ни тяжелые заболевания. На это строгий запрет», — подчеркнула эксперт.

Однако Гамаюн поделилась с ФАН результатами других своих исследований относительно Сергея Сафронова.

«Я просмотрела матрицу его судьбы. Провела расчет по дате рождения. В точке души у него стоит десятка. Это колесо фортуны и удачи. У него есть шансы на то, что все будет хорошо. Если колесо сейчас находится в плюсе, то высшие силы ему помогают по жизни во всех его делах. В такой момент хорошо идти за помощью не только к врачам, но и обращаться к Богу, например, через церковь или каким-то другим способом», — рассказала психолог.

Она обратила внимание на одну отличительную особенность.

«У него по жизни стоит 18-й аркан. Это луна, магия. Он с ними всегда соприкасается. Хорошо бы посмотреть, нет ли на него какого-то влияния из этой сферы. К сожалению, есть люди, которые не всем желают добра. И могли произвести некое магическое воздействие. Человек может от этого даже заболеть», — резюмировала нумеролог.

Ранее ФАН сообщил о том, что иллюзионист Сергей Сафронов впервые рассказал о своем смертельном заболевании.