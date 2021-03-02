Правила прохождения техосмотра в России предложили изменить

Москва, 2 марта. Скорректировать правила прохождения технического осмотра автомобиля для физлиц предложили в специализированной группе Общероссийского народного фронта.

В ситуации с прохождением техосмотра у автомобилистов должен быть выбор. К примеру, между самостоятельным прохождением и получением дополнительного повышающего коэффициента при расчете стоимости ОСАГО, сообщил руководитель рабочей группы ОНФ Петр Шкуматов.

Второй случай предусматривает оценку рисков страховыми компаниями, которые назначали бы тариф на этом основании. Шкуматов уверен, что риск ДТП по причине неисправности нужно переложить на страховщиков, которые будут определять тариф для машин в разном техническом состоянии. А если транспорт находится в идеальном состоянии, его хозяин может получить скидку при оформлении страховки.

Актуальную систему прохождения техосмотра в стране продлили до 1 октября 2021 года, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До середины осени продлевается действие диагностических карт, срок которых истекает с 1 февраля по 30 сентября.