Роспотребнадзор заявил, что Россия не прошла первую волну СOVID-19

Москва, 2 марта. Россия еще не закончила проходить через первую волну коронавирусной инфекции.

В данный момент в России наблюдается стадия стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мы еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта», – пояснил Горелов в эфире Первого канала.

Россия переживала осенне-весенние подъемы заболеваемости, а сейчас находится в стадии стабилизации. Россияне все еще переживают первую волну коронавируса, уверен он.