Экономист рассказал, откуда у россиян «свободные деньги»

В 2021 году в России рекордно вырос индекс свободных денег, который отражает динамику соотношения доходов к расходам. Экономист Василий Колташов в комментарии ФАН объяснил, почему у россиян стало больше свободных денег.

Свободные деньги — остаток средств после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ и транспортных расходов. Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», по сравнению с декабрем прошлого года индекс свободных денег в России вырос на 82%, сообщают «Известия».

Василий Колташов назвал две причины роста индекса свободных денег. Экономист объяснил, что изменение индекса не всегда свидетельствует об увеличении доходов.

«Причиной роста индекса свободных денег может быть сокращение выездов за границу в связи с контрпандемическими мероприятиями. Эти расходы не произведены той частью граждан, которых мы относим к среднему классу, и теми, кто нередко выезжал за границу в прежние годы. И в результате получается вот этот излишек свободных средств», — предположил эксперт.

Колташов напомнил, что со второй половины 2020 года происходит экономическое оживление, и конъюнктура меняется в пользу российского экспорта, о чем свидетельствует динамика мировых цен на нефть.

Кроме того, свободные деньги могут позитивно повлиять на внутренний российский рынок, считает эксперт. Рост индекса можно рассматривать как один из признаков того, что наша экономика переходит к оживлению из того депрессивного состояния, которое было в 2020 году.

«Есть и стрессовый фактор: на протяжении 2020 года доходы россиян снижались, многие оказались без работы. Люди склонны увеличивать сбережения, потому что неизвестно, как обстоятельства могут сложиться. Они не являются аналитиками, а смотрят по текущей ситуации. Текущая ситуация их беспокоит, хотя уровень оптимизма немного поднимается, но склонность иметь дополнительные резервы под рукой сохраняется», — добавил экономист.

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