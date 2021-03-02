Шойгу призвал «Авиастар-СП» производить по десять единиц Ил-76МД-90А в год

Ульяновск, 2 марта. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения ульяновского завода «Авиастар-СП» поручил предприятию выйти на производство десяти Ил-76МД-90А в год.

Во время визита на завод «Авиастар-СП» в Ульяновске, министр обороны России Сергей Шойгу поручил предприятию начать производство десяти военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год.

Министр назвал эту задачу «непростой». Парк модернизированных и новейших Ил-76МД-90А к 2030 году, по словам Шойгу, должен превысить 250 единиц. Он также отметил, что в прошлом году был реализован ремонт шести самолетов Ан-124 «Руслан», который считается одним из самых тяжелых воздушных судов в мире.

Шойгу выразил надежду на то, что в скором времени ульяновский завод сможет выйти на необходимое число полностью исправных самолетов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска ЦВО проинспектировал выполнение гособоронзаказа авиационной техники.

Напоминаем, что глава Минобороны РФ также поручил увеличить закупки гиперзвукового оружия, сообщает "Царьград".