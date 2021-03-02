Пожилого мужчину нашли мертвым на заправке в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 марта. Полиция обнаружила тело мертвого мужчины в лесопарке «Сосновка», сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Жительница Петербурга обратилась в полицию после того, как во время прогулки увидела труп мужчины. Тело лежало в 150 метрах от АЗС. В ходе выезда на место ЧП полиция установила личность умершего. Им оказался петербуржец 1966 года рождения.

В полости носа и рта мужчины специалисты обнаружили вещество бурого цвета, предположительно кровь. Также рядом с трупом был найден заряженный пистолет. Для установления признаков насильственной смерти на место выезжала следственная группа. Проводится проверка.