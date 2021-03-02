Врач-депутат объяснил, почему в России стали меньше бояться коронавируса

В России многие переболели коронавирусом в легкой форме, поэтому граждане все меньше боятся заразиться COVID-19. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

Так парламентарий прокомментировал итоги соцопроса, согласно которым лишь 30% опрошенных готовы привиться вакциной «Спутник V», а сделали прививку только 4%.

«Надо понимать, что большинство людей переболели COVID-19 в легкой форме (согласно официальной статистике, в России на 2 марта 2021 года выявлено 4 268 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. — Прим. ФАН). Соответственно, возникает предположение, что и у близких будет так же, — пояснил он. — Получается, что люди, скорее всего, ошибочно ориентируются на свой собственный опыт».

Говоря о возможной угрозе побочных эффектов от вакцины, парламентарий предположил, что это результат работы сарафанного радио и информационного шума вокруг коронавируса. На людей, по его словам, обрушивается шквал информации, причем немалая ее часть противоречит друг другу.

«В итоге большинство не знают, какое решение будет правильным, и действуют по пути наименьших, по их мнению, негативных последствий», — сказал законодатель.

Как отмечает Борис Менделевич, для эффективного распространения достоверной информации необходима грамотная пиар-кампания, в том числе включающая взаимодействие с лидерами общественного мнения.

Ранее Борис Менделевич в беседе с ФАН заявил, что психологическая помощь должна войти в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. По его словам, число людей, нуждающихся в подобной поддержке, растет с каждым днем. Сейчас в России психологическую помощь оказывают лишь точечно, но она не покрывает все потребности населения.