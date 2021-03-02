Мишустин познакомился со школьниками Барнаула в рамках рабочего визита

Москва, 2 марта. Премьер-министр России познакомился с учащимися младших классов одной из школ Барнаула.

Свою рабочую поездку глава российского правительства начал с посещения одной из школ Барнаула, которую открыли еще в 60-х годах прошлого века. Тем не менее на сегодняшний день она является одной из самых современных в крае. Одной из ее ярких особенностей является инженерно-технологический класс.

В ходе посещения школы Михаил Мишустин пообщался не только с педагогами, но и школьниками. Две ученицы начальной школы поразили премьера своими необычными именами. Выяснилось, что одну из девочек зовут Амелия.

«Красивое имя», – отметил премьер-министр России.

Другая школьница сообщила Мишустину, что ее зовут Лелея. В ответ на это директор школы поспешила заметить, что эти девочки являются носителями «необычных» для региона имен.

В ходе визита глава российского правительства также посетил школьную столовую. Он узнал, чем питаются барнаульские школьники и даже сам попробовал их обед.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Алтайский край. Во время поездки он пообщался с работниками образования, а также с представителями промышленности края.