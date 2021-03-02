Сыгравший в двух фильмах о Васе Роман Курцын сравнил себя с Терминатором

Известный российский актер театра и кино Роман Курцын признался ФАН, что в какой-то мере ощутил себя Терминатором, который из злодея в первой части легендарной франшизы превратился в положительного героя во второй.

Лауреат премии ФСБ, которому 14 марта исполнится 36 лет, в эксклюзивном интервью рассказал о съемках фильма «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», который выходит в широкий прокат 4 марта. Это продолжение комедии «Гуляй, Вася!», снятой в 2016 году.

— Роман, что нового, что интересного появилось по сравнению с первым фильмом?

— Если вспоминать блокбастер «Терминатор», то помните, в первой части герой Арнольда Шварценеггера был отрицательным? Вот и мой Макс в первой части был таким просто абсолютным говнюком, которого в конце зритель, наверное, не очень-то полюбил.

Но вот во второй части он стал таким же абсолютно положительным героем, ради любви готовым поменять всю свою жизнь и совершать подвиги. Все это для того, чтобы завоевать сердце вот этой самой Васи (Василисы), ее играет Любовь Аксенова. Он готов стать человеком, которого узнает весь мир.

— И что он для этого делает?

— Макс начинает участвовать в боях без правил, и, понятно, что его главная задача — выигрывать эти бои. А мы все еще с первой части знаем, что он является крепким парнем с такой южной силой (Роман Курцын — чемпион России-2010 по армрестлингу и обладатель черного пояса по карате. — Прим. ФАН). В общем, мой герой решает принимать во всем этом деле участие и в финале вступит в бой с лучшим балийским бойцом.

И пока он к этому идет, происходят всякие разные приключения, вместе с Гариком, которого играет Сергей Аброскин. И завоюет главный герой в итоге сердце Васи или нет, зрители смогут узнать, посмотрев эту комедию.

— Фильм, в первую очередь, о любви, и не зря же он, наверное, выходит в прокат перед женским праздником?

— Да, здесь важно то, что премьера приурочена к 8 марта. Выходит такая абсолютно романтическая история, история любви для девчонок, которые будут поражены вот этими всеми чувствами, эмоциями, которые увидят на экране.

Наша комедия вообще для молодых людей, они получат такой полный экшн, как в лучших историях о Рокки. Помню, когда мы смотрели в детстве фильмы с участием Сильвестра Сталлоне, то сильно переживали за его персонажа — победит он или не победит, и что с ним будет. Вот и у нас тоже история еще и становления. Так что мы одновременно убили двух зайцев.

— Съемки реально шли на знаменитом курортном острове Бали?

— Да-да-да! Реально снимали на Бали. Более того, финальная вот эта драка — все по-настоящему! Первые два раунда это было просто избиение моего героя, потому что парень, с которым мы дрались, — местный, балиец, — он бывший бодигард (телохранитель. — Прим. ФАН), то есть реальный боец, не актер.

И когда мы начали делать вот эти «сериальские» драки, [режиссер Роман] Каримов увидел, что это все как бы не взаправду, подошел к этому балийцу и сказал: «Слушай, давай бей Курцына по-настоящему! Он же занимался восточными единоборствами, поэтому будет отбиваться».

— Слушайте, ну это же жестоко!

— Ну да, очень. Но Рома Каримов славится такими вещами, он жесткий парень (смеется).

— А почему вообще появилась такая идея спустя четыре года (премьера «Гуляй, Вася!» была в феврале 2017-го) снять продолжение? И почему так долго не снимали?

— Ну, как бы мы сняли-то его давно, просто потом пришла пандемия (новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН). А так бы картина раньше вышла, конечно. Потому что первая часть оказалась суперуспешной и завоевала народную любовь.

В общем, это вполне логичное решение, мне оно полностью понятно, и я даже ждал, что мне позвонят и скажут: «Рома, мы запускаем вторую часть» (смеется). То есть для меня это не было сюрпризом. Для меня стало сюрпризом то, что мой герой стал положительным (смеется). Но в то же самое время это очень приятно!

— В заключение не могу не спросить — не так давно на Украине вас и актрису Евгению Лапову внесли в черный список за то, что вы сыграли главные роли в фильме «Крым». Что думаете по этому поводу?

— Не хочу комментировать это. Четыре года прошло уже, и смысл об этом говорить?

— Да, картина же была снята в 2017 году. Что-то долго думали они…

— Пандемия же была (смеется)!

Фильм «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» снял режиссер Роман Каримов, известным киноманам, прежде всего, по таким фильмам, как «Неадекватные люди» (обе части), «Все и сразу», «Гуляй, Вася!» и «Вдребезги». Главные роли в его новой картине сыграли Любовь Аксенова, Борис Дергачев, Роман Курцын, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Святослав Королев, Владимир Карпук и другие.

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