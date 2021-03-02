Три вида глубоководных светящихся акул обнаружили в Новой Зеландии

Веллингтон, 2 марта. Три вида глубоководных акул оказались светящимися в темноте. Об этом сообщили специалисты, изучающие морских существ у побережья Новой Зеландии.

Ученые впервые задокументировали случай биолюминесценции у трех видов морских обитателей — китовой, черной и южной акул. Китовая, в свою очередь, стала самым крупным светящимся позвоночным. Все акулы живут в так называемой сумеречной зоной океана, куда практически не проникает солнечный свет. Снизу существа хорошо выделяются на фоне яркой поверхности воды, что делает их беззащитными перед хищниками, пишет The Guardian.

Исследователи предположили, что светящееся брюхо этих трех видов акул помогают им замаскироваться от угроз, которые могут ударить снизу. Китовая акула практически не имеет врагов, поэтому ее свечение может использоваться для улучшения видимости дна океана при поиске добычи. Эксперты считают, что результаты научной работы окажутся полезными в понимании жизни глубоководных обитателей.

Детеныш белоперой рифовой акулы недавно родился в океанариуме Санкт-Петербурга. Первое время малыш жил в отдельном аквариуме, чтобы взрослые особи не причинили ему вреда. Детеныш хорошо питается и проявляет большую самостоятельность.