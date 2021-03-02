Евгений Пригожин поставил на место Ходорковского и ФБР

Москва, 2 марта. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявление ФБР о поиске информации, которая могла бы привести к его местонахождению.

Журналисты поинтересовались у Евгения Пригожина, почему Федеральное бюро расследований так тщательно разыскивает его. Напомним, орган внутренней разведки США объявил о награде в размере 250 тысяч долларов для тех, кто предоставит сведения, способные создать условия для задержания бизнесмена. Ответ предпринимателя появился на странице пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2018 году прокурор Мюллер обвинил меня во вмешательстве в американские выборы, после чего, поняв бессмысленность процесса, подал в отставку. Я выиграл в Америке все суды, беспощадно разгромив обвинение. Постановление суда гласит: преступления не было. Дело закрыть ввиду отсутствия смысла. «Конкорд» и Пригожин невиновны. Из 4 миллионов доказательств все 4 миллиона оказались перепечатками интернет-сайтов из открытых источников типа «пособия по онанизму». Однако клоунада продолжается. И на фоне этой клоунады политики-извращенцы бегут, спотыкаясь, чтобы опередить друг друга и поцеловать в попу товарища Байдена, тем самым присягнув ему на верность. Американским патриотам надо было с 16 по 20 год снести голову фальшивой либеральной гидре, но увы, они замешкались из-за любви к своей Родине. И это судьба патриотов всех стран», – подчеркнул предприниматель.

Также Евгений Пригожин ответил на заявления беглого олигарха Михаила Ходорковского. Петербургский бизнесмен поставил на место не только ФБР, но и самого олигарха, напомнив о его преступлениях.

«Что касается гражданина Ходорковского. В этой истории я — патриот и хороший парень. А Ходорковский — плохой парень. Он — бывший олигарх, подкупивший высшее руководство страны 90-х и укравший огромные средства нашего народа, который прячется в Лондоне и иногда просто попукивает. А «Эхо Москвы» усиливает звук и эффект его испражнений. Я разыскиваюсь американцами по несуществующим обвинениям, а Ходорковский пачками убивал людей, включая мэра Нефтеюганска, который пытался остановить его и элиту тех времен от разграбления страны. С удовольствием предложу за его поимку 500 тысяч долларов, но только в случае, если его выловит гражданин России, чтобы не платить деньги иностранцам, которые гнобят нас в санкциях».

Шансы ФБР по задержанию бизнесмен признал нулевыми. В частности, Интерпол отказал в праве на его выдачу, поскольку никаких преступлений Пригожин не совершал.

«По поводу вашего вопроса, каковы шансы у ФБР меня задержать. Даже Интерпол отказал ФБР в праве на мою выдачу, так как никаких уголовных преступлений я не совершал, собственно, как и любых других. Но даже если взять во внимание, что меня обвинили во вмешательстве во внутренние дела США, то это сугубо политический процесс. Меня преследуют за мои убеждения, за то, о чем любят визжать либеральные СМИ, используя понятие «узник совести». В отличие от Навального, который просто тупо спер деньги, за что и сидит. Я не исключаю, что могу попасть в американскую тюрьму, но случиться это может исключительно, если беда придет изнутри. И если кто-то из представителей силовых структур позарится на подачки дядюшки Сэма и решит предать Родину, то заодно сдадут и меня. Но думаю, что в ближайшие годы, к счастью, России это не грозит. Патриотов в нашей стране значительно больше, чем либерастов, готовых пресмыкаться перед Западом», — говорится в сообщении.

Евгений Пригожин ранее выразил мнение, что ФБР устраивает шоу с «розыском» российских граждан, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем Соединенных Штатов. По информации Федерального агентства новостей, сотрудники органа отказались комментировать предложение пресс-службы компании «Конкорд» выплатить ей вознаграждение за информацию о местонахождении предпринимателя.