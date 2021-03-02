Составлен топ политиков, замешанных в «рекламных» скандалах

Москва, 2 марта. Политики разных времен участвовали, иногда сами того не зная, в рекламе знаменитых (и не очень) брендов. ФАН собрал самые интересные случаи появления чиновников в рекламе.

Ко дню рождения первого президента СССР Михаила Горбачева Федеральное агентство новостей подготовило материал о самых интересных примерах рекламы товаров с лицами национальных лидеров. Многие помнят, что однажды Горбачев снялся в рекламе сети пиццерий Pizza Hut, которая и поныне процветает в России.

Уже много лет почти во всех странах мира действует запрет на рекламу товаров для политических деятелей. Но многие чиновники продолжают попадать на баннеры: иногда это случается еще до начала их громкой политической карьеры, иногда — из-за незнания законов, а зачастую даже без их ведома.

Самый стильный президент!

Именно с такой подписью появилась фотография бывшего президента США Барака Обамы на самом большом баннере на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. На ней экс-лидер Америки запечатлен в куртке бренда Waterproof. Фотография случайно попала на стол руководителю производителя зимней одежды, и он увидел на куртке Обамы свой логотип. Решив, что это фактическое разрешение на рекламу, он разместил фото на самом дорогом рекламном экране Нью-Йорка. Сам Обама был удивлен увиденному, и в 2010-м году компанию Waterproof «вежливо попросили» баннер убрать.

В дорогу со стильной сумкой!

Михаил Горбачев — самый «рекламируемый» национальный лидер в истории России. Помимо всем известной рекламы Pizza Hut, в 2000-м году он снялся в рекламе Австрийских железных дорог. По сюжету, первый президент СССР едет в новом вагоне и приговаривает: «Перестройка». А в рекламной кампании известного бренда одежды и аксессуаров Louis Vuitton Горбачев задумчиво смотрит вдаль, рядом с ним лежит сумка с узнаваемым логотипом и узорами. Как и с рекламой Pizza Hut, вырученные средства были отправлены в личный фонд Горбачева. Президент признавался, что из-за гиперинфляции его пенсия была копеечной, и ему приходилось сниматься в рекламных роликах. Бренды с удовольствием «подписывали» политика, считая это сделкой века и возможностью выйти на мировой рынок.

А она вообще-то горяча!

Такими заголовками в 2009 году взорвались европейские таблоиды, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель появилась в рекламе бренда нижнего белья Bruno Banani. На плакатах Меркель стоит на фоне мужчин разных возрастов, восхищенно любующихся формами немецкого национального лидера. Кстати, среди тех, которые смотрят на фрау Меркель, замечен действующий на тот момент глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер.

Здесь курят!

В лихие 50-е в США еще не было закона, который бы запрещал не только официальным лицам участвовать в продвижении брендов, но и рекламировать курение. Поэтому американцы могли увидеть баннеры с тогда еще молодым актером, а позднее и президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом. Будущий глава государства учил «правильно наслаждаться вкусом сигар». Также Рейган появился в рекламе сигарет Chesterfield.

«Я рассылаю Chesterfield всем своим друзьям. Это будет счастливейшее Рождество каждого курильщика — мягкость Chesterfield и никакого неприятного послевкусия», — гласит текст на постере.

Напоминаем, что курение вредит вашему здоровью.

Самый рекламируемый президент!

Пальма первенства по количеству рекламных материалов принадлежит первому президенту США Джорджу Вашингтону. Зачастую он даже не знал, что его имя и лицо используют для продвижения товаров. Вашингтон был на этикетках любой продукции: от табака и алкоголя до кукурузных снеков и кофе. Также в сравнительно ранний период карьеры в рекламе различных товаров были уличены бывшие американские лидеры Гэри Труман и Авраам Линкольн: Труман рекламировал часы бренда Vulcain, а Линкольн — лечебный чай.

Когда реклама с президентом приносит только убытки?

В начале прошлого года Америку захлестнул очередной скандал, связанный с экс-президентом США Дональдом Трампом. Он выложил в соцсетях фото нескольких консервных банок с продукцией мексиканского бренда Goya. Демократические СМИ увидели в этом не только вопиющее нарушение этики государственного деятеля, запрещающей любую рекламу в исполнении высших государственных чиновников, но и попытку принизить мексиканцев, основных поставщиков бобовых в Америку. В сторону Трампа и его дочери Иванки тут же полетели обвинения в ксенофобии, а руководство Goya назвали «перешедшим на темную сторону».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начале проверки ФАС в отношении рэпера Моргенштерна после рекламы кредитной карты «Альфа-Банка».