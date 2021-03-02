Дурные предзнаменования: почему венчание Пушкина и Гончаровой было на грани срыва

2 марта 1831 года великий русский поэт, один из самых авторитетных литературных деятелей мира Александр Пушкин в храме Вознесения Господня в Санкт-Петербурге венчался со своей возлюбленной — красавицей Натальей Гончаровой. О таинстве без преувеличения был наслышан весь город, но мало кто знал, что венчание рисковало не состояться. Мать невесты Наталья Ивановна Гончарова постоянно искала причины, чтобы отложить брак дочери с Пушкиным на более поздний срок. Даже в канун церковного благословения Гончарова-старшая пыталась помешать браку молодых. Она отправила письмо Пушкину, в котором настаивала на отмене венчания из-за отсутствия денег на аренду кареты. Александр чуть не поссорился с будущей родственницей, но все же вышел из положения, отправив ей с посыльным накопленные средства, на которые он изначально планировал жить с молодой женой.

До венчания Пушкин трижды сватался к возлюбленной, но каждый раз сталкивался с непреклонной Натальей Ивановной, наотрез отказывавшейся выдавать свою дочь замуж за небогатого поэта. В третий раз Гончарова заявила, что у юной Наташи совсем нет приданого, а выставлять дочь бесприданницей в то время было позором для семьи. Тогда влюбленный Пушкин ради совместного будущего с девушкой заложил свое имение в селе Болдино и дал в долг теще 11 тысяч рублей, которые она, скорее всего, так и не вернула.

Жених, чтобы избежать лишних трат, сэкономил на себе и венчался не в своем костюме, а в чужом фраке, который он одолжил на день свадьбы. Из-за повышенного общественного внимания храм, где венчались Александр и Наталья, был оцеплен полицией. Изначально для таинства Пушкин выбрал домовую церковь князя Сергея Михайловича Голицына, но молодые не получили благословение от митрополита Филарета на венчание именно в этом месте, поэтому торжество было перенесено.

Во время венчания все складывалось неудачно, словно высшие силы специально не давали соединиться влюбленным сердцам: на молодоженов одна за другой наваливались недобрые приметы. Сначала жених случайно уронил Евангелие на пол, затем, пытаясь надеть кольцо на палец невесты, выронил и его. Кроме того, свеча, которую держал литератор, внезапно погасла, и Пушкин понял, что венчание несет за собой «дурные предзнаменования», о чем он прошептал по-французски. В браке Наталья и Александр прожили шесть лет до трагической гибели поэта. Был ли этот союз удачным, история умалчивает, но Александр Сергеевич признавался друзьям, что был счастлив в браке с Натальей. У пары родилось четверо детей: две дочери — Мария и Наталья — и два сына — Александр и Григорий.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, почему Америка и Европа до сих пор не признали триумфальное научное открытие Дмитрия Менделеева. 1 марта 1869 года знаменитый русский ученый представил миру первоначальный вариант Периодической системы химических элементов, известной как таблица Менделеева. Классификация химических элементов устанавливала зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра.