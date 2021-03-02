Проверка сирен оповещения о ЧС пройдет в регионах России 3 марта

Москва, 2 марта. Сотрудники МЧС проведут проверку сирен оповещения о ЧС в некоторых регионах России 3 марта, следует из сообщения ведомства.

Жители некоторых регионов России услышат звуки сирен 10:30-11:00 по местному времени. Региональные радиостанции и телеканалы в это время будут транслировать речевые сигналы. Россиянам не стоит пугаться проверочных сирен, уточнили в МЧС.

Проверка системы оповещения позволит в случае необходимости своевременно проинформировать россиян о чрезвычайных ситуациях. Сирены не будут включаться в Москве и некоторых других городах страны.