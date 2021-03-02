Власти Марий-Эл намерены построить еще 120 квартир для сирот до конца 2022 года

Йошкар-Ола, 2 марта. Губернатор республики Марий-Эл Александр Евстифеев держит на особом контроле вопросы, связанные с поддержкой детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение сирот жильем является важным направлением работы органов власти местных властей. Так, согласно плану правительства республики, до конца 2022 года будет построено 120 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пишет «Медиапоток».

На данный момент уже заключен муниципальный контракт на строительство многоквартирного жилого дома. Часть квартир в нем пойдет сиротам. Всего в период с 2014 по 2020 год регион обеспечил жильем 292 человека, которые остались в детстве без поддержки родителей.

Власти Марий-Эл также планируют организовать в регионе передвижные аптечные пункты. Такой законопроект получил поддержку депутата Госсобрания республики Владимира Кожанова.