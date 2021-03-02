Актер Деревянко рассказал, что объединяет Нурмагомедова и Ди Каприо

Москва, 2 марта. Популярный актер Павел Деревянко, сравнив бойца Хабиба Нурмагомедова и звезду Голливуда Леонардо Ди Каприо, рассказал, что у них общего.

Артист не согласен, что Хабиба можно назвать «Ди Каприо мирового спорта». По его мнению, звезда «Титаника» — что-то утонченное.

«Мощь, горский дух. С Ди Каприо их объединяет высокий профессионализм. Но я бы так Хабиба не назвал», — сказал Деревянко в беседе с изданием «Спорт Экспресс».

Звезда сериала «Домашний арест» добавил, что с большим уважением относиться к российскому бойцу. Он пытается понимать людей, которые, например, озвучивают взгляды, противоречащие его позиции.

Хабиб Нурмагомедов — прославленный боец UFC, у которого за всю профессиональную спортивную карьеру не было ни одного поражения. Он считается лучшим бойцом UFC среди всех спортсменов, выступавших под эгидой организации независимо от весовой категории.

В октябре прошлого года у россиянина прошел последний бой с американцем Джастином Гейджи. После него спортсмен объявил о завершении карьеры, добавив, что хочет больше времени уделять семье.