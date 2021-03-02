Александр Лукашенко назвал глупыми разговоры о слиянии России и Белоруссии

Минск, 2 марта. Разговор с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля шел в контексте Союзного государства, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Обсуждались прежние договоренности, нынешний уровень взаимодействия и дальнейшие перспективы. Что касается «выдумок и вранья» в различных источниках о вхождении республики в состав России или слиянии, мир настолько изменился, что было бы просто глупо размышлять в этом направлении, отметил Лукашенко. По его словам, белорусы живут в своей квартире, хотя она и небольшая по сравнению с соседской. «Мы — суверенное и независимое государство», — подчеркнул он.

Минск продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Нужно выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы не бояться и «не дергаться» по поводу западных санкций, считает Лукашенко. Президент также добавил, что не обсуждал с Путиным ни выделение нового кредита, ни вопросы передачи власти.