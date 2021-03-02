Президент Украины сделал прививку от коронавируса

Киев, 2 марта. Украинский лидер Владимир Зеленский прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом президент страны написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Зеленский получил прививку от COVID-19 препаратом индийского производства Covishield. Вместе с главнокомандующим вакцинацию от заболевания прошли солдаты в Донбассе, следует из сообщения в соцсети.

Вакцину от коронавируса Covishield разработали сотрудники англо-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Производство препарата наладили в Индии. Массовую вакцинацию от коронавируса в Украине будут проводить этой вакциной.