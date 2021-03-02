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Созданная пермскими учеными нейросеть поможет россиянам сэкономить на ЖКХ

Созданная пермскими учеными нейросеть поможет сэкономить на ЖКХ

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали интеллектуальный модуль для управления системами теплоснабжения. Созданная ими нейронная сеть поможет точно и оперативно рассчитать необходимую температуру теплоносителя на выходе из котельной, учитывая погодные условия.

Разработчики объяснили ФАН, как новая технология сможет поддерживать температурный норматив у потребителей и при этом существенно сэкономить средства.

Почему коммунальщики «отапливают улицу»

Зимой многие сталкиваются с тем, что комнатные батареи слишком холодные или горячие. Вероятно, только в России существует понятие «отапливать улицу», когда невыносимая духота в квартирах заставляет людей настежь распахивать окна, чтобы хоть как-то понизить температуру в комнате.

На днях с этим столкнулись и жители Волгограда. Пришедшая оттепель прогрела уличный воздух до семи градусов. По словам руководителя региональной общественной инспекции «Народный контроль» Волгоградской области Сергея Септарова, коммунальщики устроили в квартирах настоящие тропики.

«Возникает тот самый пресловутый человеческий фактор, когда у нас в Волгограде сейчас на улице температура повысилась до +5 — +7, а в то же время у нас произошло увеличение коммунального ресурса с 22 градусов, в среднем, до 29-ти», — заявил ФАН Сергей Септаров.

Подобный парадокс не возник бы ни в Волгограде, ни в другом населенном пункте России, если бы системы теплоснабжения управлялись новым интеллектуальным модулем, разработанным учеными пермского политеха.

Созданная пермскими учеными нейросеть поможет сэкономить на ЖКХ

Созданная ими искусственная нейросеть позволяет точно и оперативно рассчитать необходимую температуру горячей воды в системе, учитывая прогноз погоды. Как считает разработчик модуля, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики пермского политеха, кандидат технических наук Владимир Онискив, новшество поможет оперативно реагировать на погодный фактор.

«Возьмем очень распространенный случай, когда зимой на улице температура резко поднимается, а котельная или ТЭЦ не успевает среагировать на это. Пройдут часы, а то и больше, когда температура теплоносителя придет в норматив, а наша система позволит избежать этого», — объясняет доцент Онискив.

Нейросеть берет под контроль

Сейчас для поддержания заданной температуры теплоносителя теплогенерирующие компании в котельных и ТЭЦ используют блоки управления. Они автоматически контролируют эти параметры, но устанавливает их оператор в котельной, ориентируясь на термометр за окном.

Ученые предлагают передать управление искусственной нейросети, которая будет учитывать не только уличную температуру, утверждает Владимир Онискив.

«Наш интеллектуальный модуль предполагает управление с помощью таких нейросетей, которые используют в расчетах не только текущее значение температуры окружающей среды, но и прогноз погоды. Это позволяет заранее рассчитать температуру горячей воды в системе и поддерживать ее в норме у потребителей», — считает собеседник ФАН.

В пермском политехе посчитали, что нейронная сеть справится с поставленной задачей управления системой теплоснабжения. По мнению разработчиков, только ей по силам обработать и зафиксировать достаточно большой объем данных. В том числе, система способна запомнить температуру воды в разных точках системы, начиная от котельной и заканчивая рядовым потребителем. Также модуль может учитывать температуру окружающей среды в разные дни и месяцы.

Созданная пермскими учеными нейросеть поможет сэкономить на ЖКХ

Для создания нейросети разработчики использовали более двухсот нейронов, упорядочив их в три слоя. В созданный модуль ввели полученные данные, таким образом «обучив» систему поддерживать необходимую температуру котла, учитывая прогноз погоды и особенности движения теплоносителя. Благодаря этому обладатели интеллектуального модуля могут экономить на тепле значительные суммы, уверен Онискив.

«Можно говорить о сумме экономии от 5 до 15% на круг, потому что многое зависит от того, как меняется температура. Если она резко меняется и прогноз совпадает, то экономия топлива и ресурсов ТЭЦ или котельной существенно возрастает», — объясняет собеседник ФАН.

Время и деньги

Свои теоретические разработки пермские ученые уже апробировали в одной из региональных компаний. Полученные данные и доказанная экономия средств подтвердили на практике все расчеты. Нейросеть полностью готова для внедрения в систему ЖКХ. Правда, для этого мало одного желания, объясняет Владимир Онискив. Для установки интеллектуального модуля потребуется время и финансирование.

«Непосредственно для внедрения нашей системы потребуются затраты: надо будет приобрести датчики, собрать информацию, создать датасет, обучить нейросеть. По времени это займет, скорее всего, один отопительный сезон», — пояснил доцент.

Созданная пермскими учеными нейросеть поможет сэкономить на ЖКХ

По европейским меркам, любая инвестиция должна окупаться за семь лет. Нейросеть пермских ученых принесет прибыль уже через два-три года, уверен Сергей Септаров. Вот только контролировать работу модуля должно федеральное ведомство, заявил эксперт.

«В принципе, система хорошая. Подобный ресурс даст колоссальную экономию и средств, и ресурсов в системе ЖКХ. Единственное, что контролировать подобные системы должны представители федеральных ведомств, допустим того же «Ростехнадзора», так как зачастую местные органы, как у нас в Волгограде, бывают некомпетентны», — объяснил свою позицию Септаров.

Разработка пермских ученых признана уникальной для России. Подобных нейронных сетей для жилищно-коммунальной сферы у нас в стране еще никто не создавал, утверждают эксперты. Но представители ЖКХ пока не торопятся внедрять новый интеллектуальный модуль. По словам исследователей пермского политеха, до конкретных предложений дело пока так и не дошло. Тем не менее, они настроены оптимистично и уверены, что их нейросеть все-таки будет востребована.

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