Аномальные морозы в США ударили по европейским поставщикам энергоресурсов

Нью-Йорк, 2 марта. Соединенные Штаты отказываются от европейских поставщиков нефти и газа из-за энергетического кризиса в стране, уверены эксперты Bloomberg.

Аномальные морозы, поставившие энергосистемы целых штатов на колени, не сулят европейским поставщикам ничего хорошего, уверены экономисты. Вместе с энергосистемами пострадали и предприятия по нефтепереработке, что должно означать снижение конкуренции для европейских предприятий, однако на деле проблема находится намного глубже.

Из-за необходимости как можно быстрее восстанавливать подачу электроэнергии на Восточном побережье, в Штатах резко вырос запрос на мазут, активно использующийся в качестве топлива на тепловых электростанциях. И хотя европейцы могут продолжать поставлять в Америку бензин и дизельное топливо, так сильно востребованный мазут они импортировать перестали.

Дело в том, что мазут из-за океана нужен для того, чтобы превращать его в бензин и дизельное топливо, однако нет смысла закупать его в другой стране и везти, чтобы сжечь в топках ТЭС — это будет нерентабельно. Поэтому нефтеперерабывающие заводы на побережье Мексиканского залива прекратили закупки европейского мазута, а свой продают энергетическим корпорациям .

"США внезапно перестали у нас закупать так много продуктов. Нам следует искать новые рынки сбыта", — жалуется Хеди Грати, директор компании IHS Markit.

Поставки мазута из Европы после самого разрушительного за последние 72 года зимнего шторма в США упали на 40% по сравнению с январем этого года и на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, подсчитали эксперты аналитического агентства Kpler. От техасских морозов больше всего пострадали предприятия северо-востока европы, поставляющие мазут и сырую нефть с высоким содержанием серы. Последний раз такое падение спроса носило сезонный характер и пришлось на май прошлого года. Сейчас же европейские поставщики разводят руками и не знают, кому предложить свою нефть и мазут.

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