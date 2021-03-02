Разведенная актриса Чулпан Хаматова призналась, что влюблена

Москва, 2 марта. Актриса Чулпан Хаматова приоткрыла завесу тайны над личной жизнью и рассказала, какие отношения сложились с отцами ее детей. В настоящее время звезда влюблена.

Актриса, известная зрителю по сериалу «Зулейха открывает глаза», редко делится подробностями личной жизни. Вот и на этот раз она не стала раскрывать имя возлюбленного, зато рассказала о бывших избранниках.

По словам Хаматовой, замужем она была лишь раз — за актером Иваном Волковым. В браке она родила дочерей Арину и Асю. А в 2002 году пара рассталась. Артистка до сих пор считает этот союз прекрасным.

Впоследствии она родила еще одну дочь от актера и режиссера Александра Шейна, которой дали имя Ия.

По словам Хаматовой, с бывшими возлюбленными ей удалось сохранить уважительные и даже теплые отношения. Они продолжают дружить семьями. Но тем не менее степень близости актрисы с отцами ее детей отличается.

«У нас с Александром понятия добра и зла разные очень. А с Иваном Волковым они одинаковые», — объяснила актриса в интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала.

Хаматова в разговоре с журналисткой также раскрыла подробности конфликта с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Они рассорились после появившихся сплетен, будто бы актриса взяла отпуск и стала репетировать в другом театре.