Появились фото и видео с места взрыва в коммунальной квартире в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 марта. ЧП произошло в трехэтажном жилом доме на улице Авиаторов, 11. Мужчина варил самогон, и произошел хлопок. В результате инцидента пострадавший получил ожоги.

В самом помещении ударной волной вынесло все стекла и разрушило межкомнатные перегородки.

По предварительным данным, в квартире на момент взрыва были три человека. Один из них варил самогон в самодельном аппарате. Во время приготовления напитка устройство взорвалось.

В результате 50-летний мужчина получил ожоги 20% тела. Его доставили в центр ГКБ №40. Сейчас сотрудники полиции и МЧС работают на месте происшествия, несущие конструкции здания не повреждены.