Рэпер Тимати назвал дату выхода шоу «Холостяк»

Москва, 2 марта. Известный рэп-исполнитель Тимати заявил, что новый «Холостяк» с его участием станет лучшим сезоном за всю историю проекта.

Музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте новую афишу к шоу, на котором значится дата и время выхода первого эпизода. Борьба за сердце Тимати начнет в эфире ТНТ 14 марта.

Участие рэпера в проекте наделало много шума — многие пользователи Сети даже заявляли, что принципиально не будут смотреть новые серии. Артист в анонсе с иронией ответил всем хейтерам, которые раскритиковали «Холостяка» еще до официального выхода.

«Все те кто писал: «Этот смотреть не буду точно» или «Финал очевиден» — посмотрят все от начала до самого конца в лучших традициях Нетфликса. Я не могу ничего гарантировать, за исключением того, что это будет лучший сезон в истории проекта», — нескромно заявил Тимати.

Руководство канала ТНТ сообщило, что они получили рекордное количество заявок от девушек, когда рассекретили новое имя «Холостяка». Сейчас уже известны личности двух участниц, претендующих на сердце Тимати.

Фанаты рэпера отметили, что претендентки сильно похоже внешне на экс-возлюбленную музыканта Анастасию Решетову. Многие до сих пор подозревают, что пара разыграла расставание, чтобы привлечь внимание к новому сезону шоу.