Антироссийские санкции США по Навальному будут сопоставимы с ограничениями ЕС

Вашингтон, 2 марта. Санкции Соединенных Штатов против России будут сопоставимы с ограничениями, введенными Европейским союзом.

Под санкциями США, которые власти этой страны планируют ввести в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, вероятно, окажутся около десяти чиновников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских властей. Россия уже обозначила свою позицию относительно новых санкций.

Москва предостерегла Европейский союз от введения ограничений. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Алексей Навальный неоднократно нарушал порядок отбывания условного наказания, в связи с чем его срок заменили на реальный.