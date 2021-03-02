Сергей Лавров объявил о зеркальном ответе России на возможные санкции США

Москва, 2 марта. Российская сторона готова отреагировать на возможные санкции со стороны США из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По информации СМИ, американцы планируют ввести санкции в отношении России 2 марта. Ограничения обусловлены ситуацией, которая сложилась вокруг ареста Навального.

Сергей Лавров заявил, что Россия на основе принципа взаимности отреагирует на возможное объявление санкций со стороны Соединенных Штатов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Россия может возглавить международное расследование по Навальному.