МО РФ опубликовало видео испытаний российской военной экипировки с электроподогревом

Москва, 2 марта. Специалисты российского Министерства обороны провели тестирование новейшей армейской экипировки с автономным электрическим обогревом.

Работа системы основана на преобразовании электрической энергии в тепловую, источником питания является небольшой и легко снимаемый аккумулятор. Кроме самого костюма, бойцу выдаются специальные носки. Управление «личным отоплением» осуществляется нажатием всего трех удобных кнопок.

В МО РФ отметили, что части костюма могут прогреваться в различных режимах. Заряда аккумулятора хватает на несколько часов при самых сильных морозах, время набора комфортной для человека температуры составляет всего три минуты.

Первые испытания российской военной экипировки с электроподогревом состоялись в Центральном военном округе, следующие запланированы в Арктическом регионе.

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