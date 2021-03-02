Туроператор посоветовал, когда выгоднее бронировать летние поездки по России

Москва, 2 марта. Руководитель PR-отдела одного из крупнейших туроператоров России Алена Хитрова рассказала ФАН, когда планировать летние поездки по России, и назвала популярные направления.

По словам представителя туроператора, Сочи, Красная Поляна, Анапа и Геленджик традиционно пользуются максимальным спросом со стороны туристов. В этот же список можно включить Абхазию. Хоть она и не является внутренним направлением, но, тем не менее, условия въезда на ее территорию максимально приближены к отдыху в России.

Кроме того, среди популярных направлений можно выделить Калининградскую область.

«Это направление достаточно популярно в весенне-летний сезон, особенно для коротких туров на три ночи», — сообщила Хитрова.

В летний период также регулярно запрашиваются экскурсионные форматы в Санкт-Петербург, Татарстан, Карелию, на Байкал и Алтай.

Тем, кто хочет открыть для себя что-то уникальное и неизведанное, могут подойти такие направления, как Тюменская область и Чеченская Республика. Второй год подряд востребовано санаторно-курортное лечение на курортах Кавказских Минеральных Вод.

Представитель туроператора также уточнила, в какой момент лучше бронировать туры на лето.

«Наиболее выгодная цена будет, если забронировать тур в период проведения акции туристического кешбэка от Федерального агентства по туризму», — заявила Алена Хитрова.

Эксперт в туристической отрасли отметила, что цены на туры по России не очень сильно подвержены колебаниям — более важен фактор наличия мест в гостиницах или экскурсионных группах. Наиболее интересные предложения уходят всегда в первую очередь.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян планировать летний отпуск внутри страны, так как с перелетами за рубеж могут возникнуть трудности из-за ситуации с коронавирусом.