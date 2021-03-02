Что общего между «Северным потоком — 2» и репарациями ФРГ Польше? Колонка Евгения Беня

На встрече с немецким послом Арндтом Фрейтагом фон Лорингхофеном замглавы комитета по иностранным делам польского сейма Аркадиуш Муларчик раскритиковал Германию за инвестиции, связанные с «Северным потоком — 2», которые, по его мнению, осуществляются против интересов Польши, Украины и Центральной и Восточной Европы.

Муларчик указал послу ФРГ:

«Было тем более удивительно услышать, как президент [Германии] Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что проект «Северный поток — 2» — форма удовлетворения российского народа за огромные потери, понесенные русскими во время Второй мировой войны. Я интерпретирую это как договорное возмещение».

Польский политик возмутился, что при этом Германия не хочет рассматривать вопрос о дальнейшей выплате репараций Польше, а заключает гигантский энергетический контракт, который «будет использоваться Россией для проведения имперской политики».

На сегодняшний день, заметил Муларчик, Германия выплатила менее 2 млрд евро польским гражданам из общего объема немецкой компенсации в 80 млрд евро.

«Эти компенсации представляют собой мизерный процент возмещения того вреда и потенциального ущерба, который немецкое государство должно выплатить Польше», — объявил он.

Посол ФРГ Лорингхофен возразил в этом споре по «Северному потоку — 2»:

«Подчеркну, это не германо-российский проект — в этом проекте задействованы и другие страны — более 100 европейских компаний».

Кстати, заместитель министра культуры, национального наследия и спорта Польши Ярослав Селлин поддержал Муларчика в интервью Polskie Radio 24:

«Тема [репараций] не закрыта, в том числе с правовой точки зрения, ведь коммунистические государства, которые подписывали эти репарационные договоры с Западной Германией, не выполнили своих обязательств. Например, часть репараций, шедших в Советский Союз, должна была передаваться Польше, но этого не происходило. Польское государство осталось в конце списка стран, одариваемых после Второй мировой войны репарациями».

Тема германских репараций Польше поднимается Варшавой с завидной регулярностью. В частности, тот же Муларчик не раз озвучивал самые разные суммы, включая поистине астрономические. Все это — показатель лицемерной политики правящей польской верхушки, любыми средствами нацеленной на укрепление конкурентных позиций Польши в Европе и особый тесный альянс с США.

Претензии Польши отталкиваются от набравшей популярность циничной исторической спекуляции, согласно которой Вторая мировая война была не войной с фашизмом, а схваткой двух тоталитарных режимов: сталинского и гитлеровского, советского большевизма и германского нацизма. И то и другое, по мнению правящих ныне в Польше сил, было одинаково преступным и тиранило обиженную польскую нацию, а потому и Германия, и Россия обязаны полякам.

В 2019 году польские активисты создали петицию в адрес 45-го президента США Дональда Трампа, в которой они просили его посодействовать в получении репараций от Германии и России. Правительство Польши поддержало эту инициативу. Авторы петиции возмущались, что большинство стран, пострадавших от действий Адольфа Гитлера, получили репарации в десятки миллиардов долларов, а поляки, «чья нация была уничтожена и оставлена под советским рабством», до сих пор поимели только 2 млрд долларов.

Инициаторы создания той петиции, члены польского патриотического «Движения 11 ноября», видят США «гарантом послевоенных соглашений». В упомянутом движении считают, что репарации подавят «имперские планы Германии и России». Один из лидеров движения — пастор Павел Чоэцки — высказывался, что германский канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин совместно пытаются узурпировать Евразию, и помешать этому может «только сильная Польша» с ее особой исторической миссией.

Еще конце 2018 года упомянутый Аркадиуш Мулярчик огласил немецкому журналу Spiegel грандиозную сумму, которую Польша рассчитывает затребовать у Германии. По мнению политика, эквивалент суммы, в которую польские власти в 1947 году оценивали нанесенный Польше военный ущерб и «убытки в связи с человеческими и материальными потерями», на сегодняшний день составляет 850 млрд долларов. Ранее тот же Мулярчик вместо 850 млрд называл другое число — 690 млрд долларов. Правда, некоторое время до того польским правительством озвучивалась сумма в 50 млрд долларов.

Власти Германии отвергают эти требования как необоснованные. Зато в Польше, согласно опросам, две трети населения считают их справедливыми. Конечно, Берлин ни 850 млрд, ни даже 80 млрд или 50 млрд дарить Варшаве не станет, но для теперешнего польского руководства важнее всего разогрев своего населения, пристрастно обсуждающего саму проблему и отслеживающего ситуацию. И это усиливает позиции «Права и справедливости» в «обделенной стране».

Однако после захвата фюрером власти в Германии Польша вовсе не была государством с антигитлеровской позицией. Напротив, 26 января 1934 года именно она первой среди европейских государств подписала договор о ненападении с Гитлером. Польша готовилась вместе с германским фашизмом к агрессии против СССР. И все ее укрепления строились на границе с Советским Союзом, на границе же с Германией не было ничего, кроме тыловых складов. Кстати, это очень помогло немцам в разгроме польских армий осенью 1939 года.

Поляки предпочитают забыть о мюнхенском сговоре (1938) их страны с фашистской Германией, после которого Польша получила свой жирный кусок Чехословакии — Тешинский край. Забыть о полумиллионе поляков, воевавших в рядах Вермахта и СС против СССР. Даже самый строгий поборник «арийской чистоты» Генрих Гиммлер разрешил формировать из поляков подразделения СС, зверствовавших на советской земле. Созданное совместно с фашистской Германией польское подразделение «Синяя полиция» в самой Польше занималось проведением казней, облавами, паспортным контролем, отправкой в концлагеря и охраной гетто.

Разыгрывание же антигерманской карты становится заточенным и отлаженным инструментом Варшавы в ее потугах выйти на первые роли в Евросоюзе. В политической элите почти 40-миллионной Польши в последние годы имеют место грезы о том, что «сильная Rzeczpospolita» как преданный агент влияния заменит для США в Евросоюзе покинувшую его Великобританию.

И теперь вот в Варшаве умудрились с причудливой изощренностью развернуть свою неприязнь к «Северному потоку — 2», зеркально отражающую навязчивый негатив как к Москве, так и к Берлину в сторону возвращения требований о репарациях от Германии.