Президент США поздравил бывшего советского лидера Горбачева с днем рождения

Вашингтон, 2 марта. Американский лидер Джо Байден поздравил первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием.

Свой день рождения Горбачев отмечает в этот вторник. Благодаря приверженности экс-президента СССР свободе и мужеству мир стал более безопасным, отметил в своем поздравлении Байден. Продление на пять лет действия договора СНВ-3 свидетельствует о том, что российское и американское государства смогут сотрудничать по продолжению дела, начатого Горбачевым, заявил президент США.

Михаил Горбачев стал рекордсменом среди глав СССР по продолжительности жизни. Об этом интересном факте напомнил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, написав пост в своем Telegram-канале.