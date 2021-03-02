Голикова сообщила россиянам о планах по открытию границ в преддверии праздников

Москва, 2 марта. Россия не планирует возобновлять авиасообщение с новыми странами в преддверии праздников, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Это решение было принято с учетом опыта прошлого года, сообщила ТАСС Татьяна Голикова. Россияне в 2020 году на праздники 23 Февраля и 8 Марта уезжали за границу, невзирая на запреты и уговоры, отметила вице-премьер.

Сейчас ситуация другая, но из опасения новых вспышек коронавируса в России было принято решение не пополнять список стран с открытыми границами до 8 марта. Авиасообщение с Великобританией приостановлено до 16 марта, и это осознанное решение, заявила Голикова.

Официально первый пациент с коронавирусом в России зафиксирован 2 марта 2020 года, эта дата стала точкой отсчета нарастающих темпов заболеваемости. Россия постепенно открывает границы с другими странами, но действует в этом направлении весьма аккуратно. На принятие решения влияют определенные критерии, еще это зависит от эпидемиологической ситуации в принимающей стране, пояснила Голикова.

Темпы роста заболеваемости в России снижаются, заявила вице-премьер. Но в регионах ситуация остается сложной. Весна — это период активного распространения вирусных инфекций, хотя в этом году отмечается снижение количества заболевших гриппом, подчеркнула Голикова.