Шойгу проверит выполнение госзаказа на авиастроительном предприятии

Ульяновск, 2 марта. Выполнение государственного заказа на строительство авиационной техники проинспектирует министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска ЦВО.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, 2 марта глава ведомства прибыл в Ульяновск. Он намерен посетить крупнейшее в России авиастроительное предприятие «Авиастар-СП», на котором конструкторы работают над выполнением государственного оборонного заказа.

Отмечается, что министр проверит производственные мощности авиационного предприятия, проведет совещание по разработке и поставке самолетов военно-транспортной авиации. Помимо этого командование Центрального военного округа отчитается Шойгу о выполнении мероприятий боевой подготовки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр обороны России назвал гиперзвуковое оружие главным средством неядерного сдерживания. Как отмечает «Царьград», Россия намерена увеличить закупки подобного вооружения.