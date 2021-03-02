Битва за йеменский Мариб: на северном направлении начались позиционные бои

О ходе сражения за столицу ключевой провинции Мариб и влиянии этой битвы на ситуацию в Йемене рассказывает автор Telegram-канала Colonel Cassad.

Развитие операций в Марибе в последнюю неделю февраля отметилось движением к позиционности.

После первых оперативно-тактических успехов хуситов, достигнутых в период с 9 по 17 февраля, командование саудовской коалиции смогло навязать бои на истощение к западу и юго-западу от города. Также оно смогло предотвратить прорывы войск «Ансар Аллах» к ключевым трассам снабжения марибской группировки.

Добиться этого удалось путем ввода дополнительных резервов, подводимых из восточного и южного Йемена, а также за счет интенсификацией авиаударов.

Хадисты расценивают бои за столицу провинции Мариб как ключевые в зимне-весенней кампании. По официальным заявлениям, командование рассчитывает сохранить целостность фронта и сети коммуникаций, что должно обеспечить безусловный контроль над городом и, как следствие, над основными объектами нефтедобычи в восточном Марибе.

#Yémen : «La province de Marib est une position stratégique, elle peut donner accès à des ressources pétrolières importantes» pic.twitter.com/nPq0MrzoCd — RT France (@RTenfrancais) March 2, 2021

Поэтому, по мере развития кризиса к западу от Мариба и нарастания угрозы коммуникациям, уже с 12 февраля идет систематическая переброска резервов для укрепления фронта.

В первую очередь это касается его участков к западу и юго-западу от города, где войска хуситов смогли добиться наиболее серьезных успехов.

Главным нервом идущего сражения остаются как угроза выхода хуситов к окраинам столицы провинции, так и опасность перерезания южной дороги, по которой в город поступают подкрепления из южных провинций (военные резервы хадистов и отряды боевиков исламской партии «Аль-Ислах»).

Все это происходит на фоне стабилизации ситуации в Южном Марибе и предотвращения угрозы охвата города с севера.

Можно говорить о том, что возникший в начале второй недели февраля оперативный кризис в Марибе продолжает развиваться. Он пока что далек от завершения как по чисто военным причинам, так и из-за дипломатического тупика в йеменском политическом урегулировании.

Отсутствие решения в отношениях Саудовской Аравии и «Ансар Аллах», а также США и Ирана, создают для хуситов временное окно. Используя его, они могут продолжать попытки добиться успеха чисто военным путем, дабы сместить баланс сил в свою пользу — чем они и занимаются большую часть февраля.

Теперь рассмотрим ситуацию на ключевых участках Марибского фронта.

Север

Наступление «Ансар Аллах» из провинции Аль-Джавф в направлении трассы N5 еще 17-18 февраля застопорилось в районе цепи холмов Аль-Алям аль-Абьяд, куда отошли войска хадистов после боев за Джабал Духайда и Надхуд.

Местные источники отмечают, что с обеих сторон на этом направлении заметны как общая нехватка сил, так и недостаток тяжелого вооружения.

Полноценного фронта на границе провинций Аль-Джавф и Мариб как такового нет. Есть опорные пункты на холмах и старых военных базах (от Лагеря Канаис до Аль-Алям аль-Абьяд), которые представляют собой скорее завесу легких сил, мешающих моторизованной пехоте хуситов беспрепятственно выдвигаться к трассе N5.

На деле, хуситы могут, конечно, собрав ударный кулак, прорваться к трассе и даже временно ее заблокировать — но пустынный характер местности, отсутствие тяжелого вооружения и подходящие в Мариб по трассе N5 резервы хадистов вряд ли позволят им длительное время сохранять контроль над трассой.

Фронт на этом направлении стабилизовался и бои приняли позиционный характер. При сохранении такой тенденции можно будет говорить о том, что хадистам удалось купировать крайне опасную угрозу своим коммуникациям.

Впрочем, у хуситов есть чуть менее амбициозный план: разбить войска хадистов под Шифаном и Асдасом и продвинуться к Лагерю Канаис с запада, после чего повернуть на юг к трассе N5, чтобы выйти на нее к востоку от Мариба. Правда, пока что бригады хадистов, обороняющиеся в этом районе, удерживают фронт и не дают хуситам глубоко охватить Мариб.

Северо-Запад

Наступление на Мариб с северо-запада можно условно разделить на два направления.

С одной стороны, войска хуситов ведут наступление вдоль трассы N5. С начала активных дейсвтий им удалось продвинуться через Ас-Сухайл, Аль-Касара и Малбуда до горных районов, откуда их выбили после встречных боев в декабре 2020 года, когда существовала угроза прорыва хуситов к базе Тадавин.

С тех пор позиции хадистов на этом участке окрепли, тем более что командование еще по опыту прошлогодних боев осознало, что в случае потери горных районов они лишатся последнего естественного препятствия, которое мешает хуситам выйти к городу с северо-запада.

По сути, если рассматривать результаты наступления хуситов на этом направлении в феврале, то они добились лишь ограниченных тактических успехов, в то время как хадисты достаточно уверенно блокировали их продвижение к Марибу.

То же самое можно сказать и о пробе охвата Мариба через Афран и Аль-Хазма. Попытки обойти горные районы с севера через Футайках и Аль-Айюз привели к серии атак и контратак. Они не дали хуситам существенного результата, который бы позволил прорваться к Марибу с севера или же окружить город и выйти к трассе N5 к востоку от города.

В целом можно говорить, что к северо-западу от Мариба хуситы не смогли добиться ощутимых результатов, ограничившись небольшим продвижением. Сохранение целостности фронта здесь позволяет хадистам более активно бросать резервы на действительно угрожающие направления, где кризис активно развивается.

Запад и Юго-Запад

В ходе боев 19-21 февраля хадистам удалось отбросить войска хуситов от Марибской плотины и вернуть контроль над высотами Джабал-аль-Балак, с которых открывается вид на юго-западные окраины Мариба.

Успех контратак хадистов был обеспечен вводом в бои до двух бригад резервов, а также отрядов «Аль-Ислах» и подразделений марибского спецназа, который использовали как штурмовую пехоту.

На этом участке потери сторон достигали 70 человек в сутки. Хуситы пытались удержать за собой контроль ключевых высот, опираясь на которые они могли бы развивать наступление к окраинам города и южной дороге, что создавало угрозу расчленения всей марибской группировки.

Хадистам удалось временно купировать эту угрозу, но уже 25-26 февраля хуситы подтянули резервы и снова заняли большую часть района Джабал-аль-Балак, продемонстрировав фотографии города, снятые с захваченных высот.

Обе стороны в этих боях снова понесли тяжелые потери, причем у хадистов погиб бригадный генерал, командовавший спецназом, сражавшимся за Джабал-аль-Балак.

Yemen ordusu Marib’e 7 km mesafede https://t.co/pppkBGZPcB ##YDH - Yakın Doğu Haber — Alptekin Dursunoğlu (@Alptekin_D) March 2, 2021

К 1 марта хадисты продолжали предпринимать контратаки, чтобы выбить хуситов с высот Джабал-аль-Балак и не дать им там закрепиться.

Ситуация находится в процессе развития. Можно отметить, что на этом направлении ВВС Саудовской Аравии наносят интенсивные авиаудары в интересах тактической поддержки хадистов.

Хуситы в свою очередь активно используют ударные дроны и баллистические ракеты. За последнюю неделю в только к югу и юго-западу от Мариба было применено от 16 до 22 баллистических ракет, помимо ударов по военным базам к востоку и северу от города.

Важную роль в оборонительном построении хадистов играет холм Аль-Талат, который хуситы пытаются штурмовать с 15 февраля, но пока что хадисты удерживают оборону, в том числе и благодаря интенсивной воздушной поддержке.

Вместе с тем к востоку от холма Аль-Талат хуситы в конце февраля смогли взять две высоты вдоль западной дороги, ведущей в Мариб. В целом темпы наступления хуситов здесь весьма скромные.

Одновременно с этим хуситы продолжают попытки пробиться от Аль-Манджура к южной дороге южнее Марибской плотины.

В период с 17 по 22 февраля хадистам удалось отбросить авангарды хуситов, продвигавшиеся напрямую к трассе через горные районы у Джабал-аль-Адайрим.

Но в последующие дни хуситы прочно заняли этот район и сохраняют угрозу продвижения к дороге, которая уже с 15-17 февраля находится в пределах досягаемости артиллерии хуситов, хотя о полноценном огневом контроле речь не идет.

Юг

Продвижение хуситов на юго-западе фактически остановилось. Наступление на Джабал-аль-Хабда было отражено и уже к 16 февраля они прекратили активные попытки продвижения.

После первых успехов в районе Вайнана остановилось и продвижение к южной дороге, упершись в крепкие позиции хадистов на прилегающих к дороге холмах.

Формально, в случае прорыва по трассе до Захима и преодоления горных районов, здесь впереди открывается пустыня, по которой можно прорваться к южной дороге.

Но, как показывают бои второй половины февраля, прямолинейная попытка прорыва не работает, а возможности осуществить охват позиций хадистов у хуситов, в силу сложной местности, нет.

Итоги

К началу марта сражение за Мариб продолжает оставаться наиболее интенсивным сражением из идущих в Йемене. Несмотря на то, что операция идет уже три недели, а обе стороны понесли тяжелые потери, продолжается ввод дополнительных сил на критических участках фронта.

Основные проблемы для хадистов сохраняются к западу и юго-западу от города. Даже ввод достаточно серьезных подкреплений не позволил остановить наступление хуситов на этом направлении. По этой причине сохраняется критическая угроза для столицы провинции и всей марибской группировки.

Тенденции к позиционности на других направлениях можно занести в актив хадистам, которые смогли серьезно замедлить темпы наступления хуситов в провинции Мариб и купировать непосредственные угрозы своим коммуникациям.

США, несмотря на публикацию доклада по делу об убийстве Джамаля Хашогги, продолжают призывать хуситов к остановке наступления на Мариб. Они стремятся добиться хотя бы временной заморозки интенсивных боевых действий, которые создают стратегическую угрозу резкого усиления позиций Ирана в Йемене. Саудовская Аравия формально поддерживает эти призывы, но явно не готова выполнять требования хуситов, связанные с остановкой воздушной кампании в Йемене.

Проблемы с началом переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, вкупе с ударами по американской базе в Эрбиле и проиранским силам под Аль-Бу Кемалем, не способствуют политическому урегулированию. В то же время налеты хуситских дронов на Джизан и Асир, а также удары баллистических ракет по Эр-Рияду отлично показывают, что на текущем этапе войны обе стороны, несмотря на миротворческую риторику, не брезгуют силовой эскалацией, которая дополняет идущее в Марибе сражение. Никто не хочет идти первым на уступки, поэтому переговорный процесс фактически деградирует.

???????? ????????????| Le groupe Ansar Allah (Houthi) a diffusé des images des lancements de missiles balistiques "Sulfikar" sur la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad. pic.twitter.com/iNVUtTxLwj — Casus Belli ???? (@CasusBellii) March 2, 2021

Для мирного населения в Марибе февраль стал еще одним месяцем перманентной гуманитарной катастрофы, так как интенсивные боевые действия, удары ВВС Саудовской Аравии, а также атаки дронов и баллистических ракет хуситов так или иначе затрагивают гражданское население и социально-экономическую инфраструктуру. Общее количество беженцев с начала наступления хуситов составляет от 20 до 30 тысяч человек и с учетом продолжающихся боев это число будет увеличиваться.