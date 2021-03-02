Юрист рассказал, что грозит курскому риелтору за присвоение более 6 млн руб. клиентов

Курск, 2 марта. В пресс-службе УМВД по Курской области сообщили, что, по возможной версии, женщина-риелтор предлагала потенциальным покупателям приобрести жилую площадь в новостройках со скидкой. После чего она забирала деньги, а обманутые люди оставались без обещанных квартир. Ей удалось присвоить более 6 млн рублей. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

Для дальнейшего рассмотрения уголовное дело было передано в Ленинский районный суд города Курска.

«Обвиняемая нарушила 159 статью УК РФ о мошенничестве, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», — объясняет Олег Никитин.

По его словам, в качестве наказания женщину могут лишить свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

«Именно в этой ситуации есть доказательства, что нельзя проводить сделки по недвижимости на несколько миллионов без проверенного юриста. Из-за коронавирусных последствий мошенничество участилось», — заключил юрист.

Ранее ФАН сообщал, что за прошлый год в Курске возросло количество преступлений. Согласно отчету, общее количество зарегистрированных преступлений на территории региона возросло на 5,3% (более 13 тысяч), а тяжкие и особо тяжкие — на 8,5% (более 3200).